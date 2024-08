Gianmarco Tamberi si sfoga su dieta e calcoli renali: "Cavolate colossali". Perché è stato male e come sta ora

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gianmarco Tamberi ha rotto il silenzio con un lungo post sui social, affrontando le recenti speculazioni sulla sua salute e forma fisica. Dopo la difficile esperienza ai Giochi di Parigi, dove è stato costretto a fermarsi a causa di calcoli renali, Tamberi ha voluto chiarire la situazione, definendo “cavolate colossali” le voci che circolano su di lui.

Lo sfogo di Gianmarco Tamberi sui social

Quelle che lui definisce cavolate, “sono pericolose anche per voi che le leggete“, ha scritto Tamberi.

L’atleta azzurro ha rassicurato i fan spiegando che, grazie alle cure mediche, i dolori sono scomparsi e che, pur avendo ancora il calcolo renale, il suo corpo sta progressivamente recuperando.

Su consiglio dei medici, ha ripreso gli allenamenti, segno che il peggio è passato.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di una drastica perdita di peso. “Si dice che ho perso 7-8 kg tra gli Europei e le Olimpiadi“, ha scritto Tamberi, ma ha precisato che il suo peso è calato solo di 3,5 kg da gennaio a Parigi.

La confusione potrebbe derivare da un post di due anni fa, in cui aveva raccontato di un raduno intensivo che lo aveva portato a perdere sette chili.

Il chiarimento sulla dieta

Il campione ha anche voluto parlare anche del regime alimentare che segue: “È una dieta studiata da professionisti da 10 anni, con regolari controlli. Cambiarla improvvisamente, nell’anno più importante della mia carriera, sarebbe impensabile“.

Ammette che la dieta è molto severa, come i suoi allenamenti, ma ribadisce che è l’unico modo per spingersi ai massimi livelli.

I calcoli renali? Predisposizione genetica

Tamberi ha chiuso il messaggio con una riflessione sui calcoli renali, rivelando una predisposizione genetica.

“È successo. È passato. Ora si va avanti“, ha scritto, lasciando aperta la possibilità di rivederlo in gara al Golden Gala di Roma in programma il 30 agosto, sebbene il suo ritorno in pedana rimanga incerto.