Matrimonio Gianluigi Buffon-Ilaria D'Amico, annunciati data e luogo: dove e quando si svolgeranno le nozze

Dopo 10 anni di relazione, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposeranno. Il matrimonio tra i due, da tempo annunciato, si terrà nella città di Lucca, a una cinquantina di chilometri dalla città natale dell’ex portiere di Juventus e Nazionale, Carrara. Il fatidico “sì” verrà pronunciato il prossimo 26 settembre e i festeggiamenti dureranno due giorni.

Il matrimonio tra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico

A dare la notizia dell’ufficialità delle nozze, già nel corso di quest’estate, era stato il quotidiano Il Tirreno.

Dopo la procedura di pubblicazione di matrimonio (servono 8 giorni di affissione all’Albo Pretorio on line), il Comune infatti rilascia, dal quarto giorno successivo all’esposizione, il Certificato di avvenuta pubblicazione, il quale ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il rito.

Fonte foto: IPA Buffon e D’amico al Palazzo della triennale di Milano

Il matrimonio si svolgerà con rito civile, cui seguirà una festa con una cerchia ristretta di invitati.

Domenica 29 settembre, invece, si terrà un evento più allargato a Forte dei Marmi, in Versilia.

L’annuncio

Come la stessa D’Amico aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, le nozze erano state organizzate per giugno 2024, salvo essere successivamente rimandate a causa dell’impegno di Buffon, neo capo delegazione della Nazionale, con gli Europei di Calcio in Germania.

“Sono 10 anni che stiamo insieme – aveva raccontato la giornalista ed ex conduttrice di Sky Sport – siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”.

“Ci eravamo detti – aveva aggiunto in quell’occasione – di farlo a giugno 2024, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore“.

La relazione tra i due

La relazione tra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico è iniziata nel 2014, dopo la fine del matrimonio della leggenda del calcio italiano con la modella ceca Alena Seredova.

Nel 2016 la coppia ha dato alla luce il piccolo Leopoldo Mattia.

Buffon aveva già avuto due figli dal precedente matrimonio, Louis Thomas, nato nel 2008 (il cui secondo nome è stato scelto in onore del suo idolo sportivo, il portiere camerunense Thomas N’Kono) e David Lee, nato nel 2009.

D’Amico, invece, ha avuto un figlio (Pietro) da una lunga relazione con l’imprenditore Rocco Attisani. “Diventare mamma è una catarsi, non si è più quelli di prima”, aveva raccontato la giornalista nel 2019, ospite nel programma tv Verissimo.