Come funziona agli Europei la parola in codice "Panama": se pronunciata può salvare la vita ai tifosi inglesi

C’è una parola in codice che se pronunciata da qualsiasi tifoso durante gli Europei di calcio mette immediatamente in allerta la polizia tedesca. Quella parola è “Panama” ed è stata pensata soprattutto per salvaguardare l’incolumità dei supporters inglesi in vista della partita Inghilterra-Serbia di domenica 16 giugno.

Europei 2024, massima allerta su Inghilterra-Serbia: com funziona il protocollo della parola in codice “Panama”

Il livello di attenzione delle forze dell’ordine tedesche è altissimo. Il match Inghilterra-Serbia è una partita che si preannuncia difficilissima da gestire sul fronte dell’ordine pubblico. Per questo la polizia ha messo in campo una serie di misure preventive massicce.

Obbiettivo dichiarato è far sì che la tensione non causi tragedie e disastri. In questo contesto è nata l’idea della parola in codice.

Fonte foto: ANSA Euro 2024, agenti tedeschi davanti allo stadio

Laddove un supporter inglese pronunci “Panama” innanzi a un agente o a un membro dello staff degli Europei, ecco che scatta il protocollo “salvavita”.

Il consiglio dato ai tifosi è di dire “Panama” laddove percepissero di essere “insicuri” o “minacciati”. In realtà il consiglio è di scandire una frase intera, cioè “Da che parte per Panama?”, come se si volesse domandare un’informazione qualunque. Tuttavia, anche scandire solamente “Panama” farà comprendere alle forze dell’ordine che potrebbe esserci in atto un’azione pericolosa.

Prevista una bolgia a Gelsenkirchen

Per il match tra inglesi e serbi si prevede una bolgia a Gelsenkirchen. Come ha riferito il quotidiano britannico Telegraph, il personale dovrà “offrire immediatamente la possibilità di un luogo in cui ritirarsi” al tifoso in difficoltà e attivare “un team multilingue che sia stato istruito nell’intervento di crisi, nella comunicazione non violenta e nella de-escalation”.

Non è la prima volta che in terra tedesca viene adoperato un simile protocollo. Ad esempio è già stato messo in campo in alcune partite della Bundesliga e in alcuni grandi concerti.

“Tutti i partner delle forze dell’ordine della città, come i vigili del fuoco, la polizia e il servizio d’ordine pubblico municipale, nonché l’intero personale Euro2024 sul posto, conoscono le regole di Panama e possiamo reagire di conseguenza”, ha spiegato Wilhelm Wessels, responsabile del progetto Euro 2024 a Gelsenkirchen.

Vietata la vendita di birra alcolica e consiglio di fumare cannabis

Per far capire quanto il pericolo sia alto, il match tra Inghilterra e Serbia è il solo di tutto il torneo europeo per cui è stata imposta la vendita di sola birra analcolica. Addirittura è stato suggerito ai tifosi inglesi di fumare la cannabis piuttosto che bere birra. Dal 1° aprile la Germania ha legalizzato la cannabis per uso personale.