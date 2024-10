Materiale elettorale sparito prima delle elezioni regionali in Liguria: il giallo a Sanremo finisce in procura

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un piccolo “giallo” è emerso durante le elezioni regionali in Liguria: nel comune di Sanremo è stata riscontrata la scomparsa di materiale elettorale indispensabile per il voto, come verbali, matite e un timbro di validazione. L’assenza dell’occorrente destinato ai seggi del comune è stata notata venerdì 25 ottobre da alcuni addetti, che hanno avvisato la prefettura: non è escluso che la vicenda possa essere oggetto di inchiesta.

Elezioni regionali Liguria, a Sanremo spariscono verbali e timbro

Anche le elezioni regionali in Liguria 2024 hanno quindi il loro episodio insolito: la misteriosa scomparsa del materiale elettorale a Sanremo, una vicenda che non ha ancora trovato adeguata spiegazione.

Secondo fonti dell’Ansa, sono stati trovati mancanti alcuni strumenti essenziali per le operazioni di voto. In particolare si tratterebbe di copie in bianco dei verbali, matite copiative, tabelle di scrutinio e un timbro di validazione, tutto destinato ai seggi elettorali di Sanremo.

Fonte foto: ANSA

Fra il materiale scomparso a Sanremo durante le elezioni regionali in Liguria non ci sarebbero le schede elettorali

La segnalazione del materiale per le elezioni mancante

Il problema è stato notato venerdì scorso, quando alcuni addetti si sono accorti della mancanza di buste sigillate che dovevano contenere il materiale elettorale e hanno subito contattato la prefettura per segnalare il fatto.

La procura di Imperia ha poi confermato l’indiscrezione alla stampa. Il procuratore capo Alberto Lari ha dichiarato di essere stato aggiornato sul caso dal prefetto, che ha rapidamente ordinato la sostituzione del timbro di validazione per assicurare che le operazioni di voto proseguano regolarmente.

La sostituzione del materiale per garantire il voto

Le autorità stanno cercando di chiarire se questi documenti elettorali siano stati sottratti intenzionalmente o se la loro assenza sia dovuta a un errore.

Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha spiegato all’Ansa che l’intero materiale era stato regolarmente consegnato al Comune di Sanremo, che poi ha segnalato lo smarrimento di cinque buste contenenti un timbro di validazione.

Per risolvere la situazione, è stato inviato nuovo materiale ai seggi, e le autorità sono state allertate per avviare tutte le verifiche necessarie. Il prefetto ha specificato che le buste mancanti non contenevano schede elettorali, ma moduli per verbali, tabelle di scrutinio e registri indispensabili per il presidente di seggio durante il conteggio dei voti.

La segnalazione è stata inoltrata alla polizia locale, al Ministero dell’Interno e alla Regione Liguria, con la possibilità che porti a un’inchiesta formale nelle prossime ore.

Le elezioni regionali in Liguria del 2024 saranno ricordate anche per le difficoltà dovute al maltempo. Diverse prefetture, insieme all’Arpal e alla Protezione civile, hanno trasferito i seggi situati in zone a rischio in aree sicure.