Massimo Segre accusato di bancarotta e indagato, banchiere nella bufera dopo il caso Seymandi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il finanziere Massimo Segre è indagato per bancarotta e truffa ai danni dello Stato, legate al salvataggio dell’azienda Thesan Savio. L’inchiesta riguarda anche un finanziamento regionale di 2 milioni ottenuto nel 2022. Il nome di Massimo Segre è noto inoltre per il caso Cristina Seymandi, ex compagna lasciata nel giorno del matrimonio con il video-denuncia sul social.

Indagato Massimo Segre

Un altro caso colpisce Massimo Segre, lungamente protagonista delle cronache per aver interrotto la sua relazione con Cristina Seymandi in diretta sui social: ora su di lui pende un’altra indagine, con l’accusa di bancarotta e truffa ai danni dello Stato.

Al centro dell’inchiesta un salvataggio, quello dell’azienda Thesan Savio del Torinese, impegnata nel settore dei componenti per serramenti. Segre ne fu presidente tra il 2018 e il 2020 e successivamente si fece garante del risanamento finanziario.

Fonte foto: ANSA

Il finanziere Massimo Segre

Inchiesta per bancarotta

Le indagini, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, riguardano anche il prestito di 2 milioni erogato da Finpiemonte, finanziaria regionale, nel 2022 per supportare il rilancio della Thesan Savio.

Nell’inchiesta figura anche l’ex amministratore delegato dell’azienda, Aimone Balbo di Vinadio. Il caso si lega a un altro contenzioso al Tar, dove Finpiemonte ha richiesto la restituzione del finanziamento, mentre l’azienda ha presentato un ricorso.

Il caso Cristina Seymandi

Il finanziere è stato al centro del dibattito dell’opinione pubblica per il controverso video sui social, mediante il quale nel 2022 aveva “scaricato” Cristina Seymandi.

I due dovevano sposarsi dopo vari rinvii: Segre, banchiere vicino a Carlo De Benedetti, e Seymandi, ex collaboratrice della sindaca Appendino, stavano preparando la cerimonia in una villa torinese.

Tuttavia, durante la festa, Segre sorprese tutti con un discorso inaspettato, rivelando di non voler più sposare Cristina. In un’atmosfera di gelo, lui accusava l’ex compagna di tradimenti e bugie, prendendo in contropiede anche lei, che rimase paralizzata.

Nel suo discorso esprimeva di voler “regalare a Cristina la libertà di amare” un altro uomo. Il tutto avveniva davanti a un centinaio di invitati, molti dei quali rimasero scioccati dalla scena.

Era solo l’incipit di una storia che ha prodotto nel tempo numerosi strascichi, anche in tribunale, di cui uno degli ultimi episodi è la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Torino per gli insulti ricevuti da Seymandi da parte di haters online.