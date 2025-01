Massimo Gramellini si scaglia contro Emis Killa dopo la rinuncia a Sanremo: "Sempre meglio di 'vederti morta'"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Quel che veramente non capisco è perché Emis Killa, che si vanta di essere alternativo al sistema, volesse andarci, a Sanremo“. La “vittima” della rubrica quotidiana di Massimo Gramellini stavolta è il rapper milanese, indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sui traffici degli ultrà di calcio. Nel suo editoriale, il giornalista ha spiegato di non aver nemmeno compreso i motivi dell’iniziale partecipazione dell’artista – poi saltata dopo l’annuncio di voler fare “un passo indietro” – alla prossima edizione del festival della canzone italiana.

Massimo Gramellini contro Emis Killa

“Perché un rapper autore di prelibatezze del tipo ‘preferisco vederti morta che con un altro‘ era stato invitato a cantare a Sanremo? – scrive il giornalista in un articolo della rubrica Il caffè di Gramellini su il Corriere della Sera -. Magari subito dopo il monologo di qualche illustre ospite sui femminicidi“.

“A dirla tutta – prosegue il conduttore della trasmissione In altre parole (La7) – questa cosa riesco a capirla persino io: le viscere spacciate per arte fanno notizia, e ascolti”.

Gramellini si domanda poi perché un cantante del genere, “che si vanta di essere alternativo al sistema“, volesse prendere parte alla kermesse canora più importante d’Italia, “l’istituzione per eccellenza”.

L’editorialista non trova risposta: “A meno di dar ragione a chi sostiene che in Italia anche gli estremisti pretendono di fare la rivoluzione d’accordo con i carabinieri“, ipotizza.

La rinuncia del rapper a Sanremo

L’annuncio della rinuncia di Emiliano Rudolf Giambelli – in arte Emis Killa – al prossimo Festival di Sanremo è arrivata nella giornata di mercoledì 29 gennaio.

L’artista milanese, 35 anni, ha comunicato il passo indietro attraverso una storia sulla sua pagina ufficiale Instagram, spiegando di aver preso questa decisione dopo aver appreso dai giornali di essere indagato e sottolineando che a lui è stato notificato soltanto il provvedimento di Daspo.

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo – ha scritto -. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.

Emis Killa indagato

L’autore di L’erba cattiva (2012) e Supereroe (2018) risulta attualmente indagato per associazione a delinquere.

Dopo aver perquisito la sua abitazione a Vimercate, la polizia aveva infatti trovato diverse armi – tra cui sette coltelli e tre tirapugni – oltre che 40mila euro in contanti.

Nei confronti del rapper milanese, 35 anni, era già stato emesso un Daspo che gli vieta di assistere alle partite di calcio allo stadio, nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva” condotta dalla Procura del capoluogo lombardo

Chi è Emis Killa

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è un rapper italiano nato a Vimercate il 14 novembre 1989. Si avvicina al rap all’età di 14 anni (come parte della cosiddetta generazione “del muretto”, gli esponenti della vecchia scena freestyle milanese) e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche Perfette, dove si aggiudica il titolo di campione italiano di freestyle.

Nel 2012 pubblica il suo album di debutto L’erba cattiva, che include enormi successi commerciali come il brano Parole di ghiaccio. Nel corso degli anni, consolida la sua presenza nella scena musicale italiana con album come Mercurio (2013), Terza stagione (2016) e Supereroe (2018). Nel 2020, collabora con Jake La Furia per l’album 17.

Nel dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Demoni. Durante la serata delle cover, prevista per il 14 febbraio, Killa si esibirà insieme a Lazza e Laura Marzadori, interpretando 100 messaggi di Lazza.