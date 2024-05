Massimo Giannini attacca Giorgia Meloni sulle alleanze alle elezioni Europee: "Sta con la feccia, i peggiori"

Mancano due settimane alle elezioni europee e, in vista del voto, Lilli Gruber ha condotto un approfondimento durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7. Tra gli ospiti anche Massimo Giannini che ha tirato una frecciata a Giorgia Meloni, in riferimento alle sue alleanze in Europa.

Cosa ha detto Massimo Giannini su Giorgia Meloni

Dura critica nei confronti di Giorgia Meloni da Massimo Giannini durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmessa giovedì 23 maggio.

Secondo l’editorialista di Repubblica, nella linea del presidente del Consiglio c’è del “mimetismo politico“, perché “in Europa svolge un ruolo e in Italia un altro”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni

E poi spiega: “In Europa (il premier) ha condotto un gran pezzo di campagna elettorale con Ursula von der Leyen e sembrava avesse costruito un asse con i popolari”.

D’altra parte, però, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione di Vox, che Giannini definisce “la feccia d’Europa, le peggiori destre che ci siano“.

La provocazione di Italo Bocchino

Nel corso della puntata Giannini attacca Salvini e Le Pen che, secondo il giornalista, “pensano di rifarsi una verginità pensando che basti cacciare i neonazisti di AFD penso che non ci siamo perché quelli che rimangono non sono migliori”.

A quest’ultima stoccata è intervenuto Italo Bocchino, anche lui ospite di Lilli Gurber: “Giannini leader della sinistra, va alla ricerca del fascismo in ogni angolo del globo”. Una provocazione che scatena subito il battibecco tra i due, poi sedato dalla conduttrice.

Meloni alla convention di Vox

La critica di Massimo Giannini alla linea politica di Giorgia Meloni arriva dopo la partecipazione di quest’ultima alla convention di Vox “Europa Viva 24”, che si è svolta domenica 19 maggio.

Collegata in videochiamata, Meloni si è soffermata su diversi temi e in particolare sull’ideologia gender e la maternità surrogata, affermando di essere “orgogliosa” che il Parlamento italiano stia portando avanti una legge per rendere l’utero in affitto un reato universale.