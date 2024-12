Marracash e l'attacco a Meloni col "governo di fasci" in "Crash", il brano e l'album che avvisa del pericolo

Nel suo nuovo disco, È finita la pace, Marracash torna ad attaccare Giorgia Meloni e le destre. Nel singolo Crash, il rapper parla di “un governo di fasci che dice frasi preistoriche”. Fra le altre personalità finite nel mirino, ci sono anche il miliardario Elon Musk, oggi braccio destro di Donald Trump, e il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani.

Marracash contro Meloni in Crash

Il singolo Crash descrive una società distopica in cui “è tutto marcio” e “tutto piatto”. Chi sta al governo, sostiene, non si preoccuperebbe di intraprendere iniziative per ridurre il divario sociale, ma al contrario pensa “che basti riempire il vuoto con l’ordine”.

E in questo stato di cose, in cui i “casi umani” vanno a La Zanzara “da Cruciani” nella nota trasmissione radiofonica, monta la rabbia di chi è rimasto indietro. “Fuck evil Musk, ho venduto la Tesla”, canta poi Marracash.

E la forbice che si allarga, intesa come forbice sociale, canta ancora Marracash, “non si chiuderà senza qualche collo da torcere“. E così via discorrendo.

Il brano passa in rassegna tutti i nodi contemporanei: la bolla finanziaria, il dramma dell’immigrazione, la speculazione immobiliare, l’Intelligenza artificiale e gli influencer.

L’attacco della stampa di destra

Crash non è passato inosservato alla stampa di destra: Il Giornale l’ha già definito come “colonna sonora perfetta per le manifestazioni di piazza che così spesso creano il caos nelle città italiane”.

Cosa aveva già detto sulla Meloni

Non è la prima volta che l’artista se la prende con Giorgia Meloni. Nel settembre del 2022, quindi un mese prima che Meloni divenisse premier, Marracash si era espresso in questi termini: “È un po’ strano che la Meloni, che è una donna, si faccia portavoce di idee così conservatrici, in totale controtendenza con tutto ciò che il movimento femminista ha ottenuto in questi anni. È una bella beffa del destino”.

Nella stessa intervista Marracash aveva riconosciuto che le critiche, anche le più aspre, spesso non sortiscono l’effetto sperato: “Non credo che la demonizzazione funzioni. Al limite può fare l’effetto contrario. Non credo alle campagna di diffamazione per tirare giù un politico. Era accaduto con tutti gli artisti contro Salvini e non è servito”.