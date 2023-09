Marisa Leo aveva denunciato due volte l'ex compagno: la rivelazione dell'amica Giuseppina Rallo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il ricordo di Marisa Leo. Un’amica della donna uccisa in provincia di Trapani dall’ex compagno ha parlato della vittima, ricordandola con affetto. Leo aveva già denunciato il suo assassino per stalking nel 2020.

Il ricordo dell’amica

Giuseppina Rallo, amica di Marisa Leo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia di stampa ‘LaPresse’ ricordando la vittima del femminicidio avvenuto mercoledì sera nel Trapanese.

“L’ultima volta che l’avevo vista era marzo, mi era sembrata serena. Era una ragazza meravigliosa, dolcissima, pacifica, mamma splendida di una bambina” ha detto Rallo, amministratrice delegata di Donnafugata, membro dell’Associazione Donne del Vino e componente del consiglio di amministrazione di Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Marsala, dove è avvenuto il femminicidio

“Già da quattro o cinque anni portiamo avanti questo tema come associazione, cercando di sensibilizzare il più possibile” ha concluso l’amica della vittima.

Il femminicidio e il suicidio

Il fatto è stato scoperto nella serata di mercoledì. Angelo Reina, un uomo di 42 anni, ha ucciso a colpi di pistola l’ex compagna Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi e dipendente di una cantina a Mazzara del Vallo.

I due avevano avuto una relazione in passato, dalla quale era nata una figlia, ma da anni non si frequentavano più. L’uomo, dopo aver commesso il femminicidio, si è tolto la vita con una delle armi da fuoco in suo possesso.

L’omicidio è avvenuto nelle campagne di contrada Ferla, tra Marsala e Mazzara del Vallo, mentre Reina si è tolto la vita su un cavalcavia della A29, all’altezza di Calatafimi. La polizia ha trovato nella sua auto numerose armi.

La denuncia nel 2020

Il deterioramento dei rapporti tra Leo e Reina era avvenuto prima della pandemia. Nel 2020 la donna aveva poi denunciato l’ex compagno per stalking, come confermato anche dall’amica Giuseppina Rallo.

“Qui siamo dinanzi a una situazione anche un po’ strana, Marisa aveva fatto due denunce. È una situazione scabrosissima e un tema in generale molto scabroso” ha affermato chiudendo il suo commento la donna.

Anche il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha commentato l’accaduto: “La notizia di oggi ci lascia sgomenti. La nostra comunità è sotto shock per questo gesto di assoluta follia”.