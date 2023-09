Omicidio-suicidio a Trapani con Marisa Leo uccisa dall'ex compagno: l'aveva già denunciato per stalking

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ennesimo caso di femminicidio in Italia, con un grave episodio registrato in provincia di Trapani. Un uomo, Angelo Reina, ha ucciso la sua ex compagna Marisa Leo, 39 anni, sparandole in una campagna tra Mazara del Vallo e Marsala, poi si è tolto la vita.

Uccide la ex e si suicida

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 settembre 2023, quando dalla A29 è giunta la chiamata alla polizia da parte di un conducente che aveva notato un uomo con una pistola in mano su un cavalcavia all’altezza di Calatafimi. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, il 42enne Angelo Reina, ucciso dal colpo dell’arma.

Dal suicidio dell’uomo è quindi partita un’indagine dopo che all’interno della sua auto sono state ritrovate diverse armi. Il compito degli agenti della squadra Mobile di Trapani è stato quello di capire a cosa gli fossero servite.

Marisa Leo sarebbe stata uccisa nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo. L'ex compagno si sarebbe invece suicidato nel territorio di Calatafimi

E dopo un rapido giro di informazioni con le famiglie, è emerso che Reina avrebbe dovuto incontrare la ex nell’azienda agricola di famiglia. Giunti sul posto la tragica scoperta del corpo senza vita di Marisa Leo, 39enne freddata con più colpi di fucile.

L’incontro e l’omicidio

Arrivati nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo, gli agenti hanno trovato il corpo della donna senza vita e la dinamica degli eventi è sembrata abbastanza chiara. L’omicida, infatti, avrebbe attirato la vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla e le ha sparato almeno tre colpi uccidendola.

Reina e Leo, secondo quanto emerge, non stavano insieme già da diverso tempo e dal loro rapporto era nata una bambina. Pare che in passatom nel 2020, lei lo avesse già denunciato per stalking, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera.

Comunità sconvolta

Marisa, secondo quanto emerso, si occupava del marketing per le cantine ‘Colomba bianca’. Appresa la notizia della morte della 39enne tanto è stato il dolore e lo shock del presidente Dino Taschetta: “Marisa mancherà a tutti noi. Era una persona dolce, perbene e, insieme, abbiamo fatto tantissimo lavoro per lo sviluppo della nostra cantina. È difficile credere che lei non c’è più”.

Dolore anche per gli amici che sui social scrivono: “Eri sempre simpatica e solare. Eri stimata da tutti e tutti ti volevano bene. Non meritavi questa follia. Ti ricorderò sempre con il tuo meraviglioso sorriso”.