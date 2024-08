Marisa Laurito stronca Stefano De Martino e attacca Rai e Governo: "Distrutta, tutti i grandi mandati via"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Durissimo l’attacco di Marisa Laurito contro la RAI e Stefano De Martino, chiamando in causa anche il Governo. Intervistata recentemente da Fanpage, l’attrice ha espresso in maniera chiara, utilizzando parole secche contro la rete e contro il conduttore napoletano. Scopriamo cosa ha detto la Laurito e quali sono i motivi del suo disappunto.

Marisa Laurito e l’aspra critica alla Rai

Marisa Laurito critica duramente la Rai: la famosa attrice italiana esprime il suo dissenso senza mezzi termini. Fanpage l’ha recentemente intervistata, e la star ha colto l’occasione per esprimere la propria delusione contro l’emittente e per valutarne i nuovi conduttori.

L’attrice, attualmente impegnata in teatro presso il Trianon Viviani di Napoli (dove riveste il ruolo di direttrice da quattro anni), ha innanzitutto criticato l’emittente.

Dure le critiche della Laurito alla Rai

Laurito ha definito la Rai come “totalmente distrutta”. Quelli che un tempo erano i volti noti della Rai, nota l’attrice, sono stati allontanati o sono andati via spontaneamente.

Anche il Governo viene chiamato in causa: l’attrice ricorda con amarezza che, sebbene la Rai sia sempre stata sotto il controllo del Governo in carica, in passato venivano assunti solo i professionisti più capaci. I funzionari erano devoti all’azienda e ne garantivano il buon funzionamento, indipendentemente dalle influenze politiche.

La situazione, ad oggi, appare invece molto diversa.

Laurito contro De Martino: il paragone con Renzo Arbore

La critica di Marisa Laurito prosegue e si rivolge anche ad alcuni attuali conduttori Rai. Tra questi, Stefano De Martino, al quale a breve verrà affidata la conduzione del celebre programma Affari Tuoi.

Il giovane conduttore è stato recentemente paragonato da molti a Renzo Arbore.

Un paragone che per Marisa Laurito non regge, dato che Arbore è inimitabile. Inoltre, l’attrice ha sottolineato come De Martino abbia ammesso di aver tratto ispirazione dalle trasmissioni del grande conduttore.

“Copiare è una cosa, farlo male è tutt’altra faccenda”, ha duramente sentenziato la Laurito. Sottolineando, tra l’altro, l’originalità e l’innovazione dell’inimitabile Arbore.

Nessun astio nei confronti del conduttore

Nonostante l’aspra critica, l’attrice ha poi sottolineato di non aver nulla contro Stefano De Martino. Anzi, Laurito lo ne ha riconosciuto le qualità indicandolo come il conduttore Rai come un giovane molto talentuoso.

L’attrice è al suo quarto anno come direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, noto simbolo della canzone napoletana.