Stefano De Martino raccomandato da Arianna Meloni? La replica del nuovo conduttore di Affari tuoi in Rai

Stefano De Martino, recentemente scelto come nuovo conduttore della popolare trasmissione ‘Affari tuoi’ in Rai, ha replicato pubblicamente a chi lo accusa di essere raccomandato da Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio.

Stefano De Martino e Arianna Meloni: le parole del conduttore

Le parole di Stefano De Martino riportate da La Repubblica sulla presunta “raccomandazione” da parte di Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni: “Se mi avesse raccomandato Arianna Meloni avrei già fatto Sanremo. Non quest’anno, ma cinque anni fa”.

Ancora De Martino: “Onestamente non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Non sono arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove dovrebbe arrivare. La vera spinta è che un programma come ‘Tutto è possibile’, piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri sempre più grandi. La mia raccomandazione vera è stata il pubblico”.

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai.

Come sarà l”Affari tuoi’ di Stefano De Martino

Stefano De Martino è atteso dal difficile compito di sostituire Amadeus alla conduzione di ‘Affari tuoi’. Il conduttore ha fornito alcune anticipazioni sullo show: “Nessuna novità. Affari tuoi è un grande classico, è un’automobile, io semplicemente entro, raddrizzo lo specchietto, sistemo lo schienale, ma la macchina è sempre la stessa. Di Amadeus ce n’è uno, ognuno cerca di sviluppare una sua unicità e io ci proverò nel tempo”.

De Martino ha poi citato a memoria tutti i conduttori di Affari tuoi: Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Max Giusti, Pupo, Antonella Clerici, Amadeus. E ha spiegato: “Li ho visti per capire quale sarà la mia versione: inizialmente sarà molto simile a quella che avete visto, perché i programmi si cambiano dall’interno, un po’ come le case che si arredano piano piano una volta che ci sei entrato”.

Stefano De Martino e Sanremo: il messaggio a Carlo Conti

Nel nuovo contratto di Stefano De Martino con la Rai c’è un’opzione per il Festival di Sanremo 2027, quando scadrà il mandato di Carlo Conti. Il conduttore ha detto: “Il festival lo guardo da casa molto volentieri”.

Poi, sulla possibilità che Carlo Conti lo inviti per una sera come co-conduttore, ha aggiunto: “Per Carlo ci sono sempre“.