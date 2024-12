Mariotto lascia Ballando con le stelle? Cancellato l'account Instagram, Alberto Matano possibile sostituto

Il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, ha cancellato il suo profilo Instagram, alimentando dubbi sulla sua partecipazione alla semifinale del 14 dicembre. “Pagina non trovata” è la scritta che appare cercandolo sul social di Meta. Intanto i fan si dividono tra chi lo sostiene e chi, deluso dal suo comportamento, ne accetta la possibile assenza.

Mariotto cancella l’account Instagram

La scomparsa di Mariotto dai social ha sollevato interrogativi. Dopo diciannove anni come giudice di Ballando con le stelle, la sua assenza dai promo della semifinale e il silenzio mantenuto dalla produzione, alimentano il mistero.

Milly Carlucci, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: “Mi assediate tutti con la domanda: ‘Dove è finito Mariotto?’. Lo scoprirete sabato”.

L’abbandono della diretta del 30 novembre, seguito da accuse poi smentite di “molestie”, sembra aver aggravato la sua posizione. Per ora, tutto resta avvolto nell’incertezza.

Alberto Matano come sostituto?

Il nome di Alberto Matano è emerso come possibile sostituto di Mariotto. Il conduttore de La Vita in Diretta, già presenza fissa nel cast come commentatore, è stato indicato come papabile giudice per le ultime puntate.

Tuttavia, lo stesso Matano ha smentito l’ipotesi: “Ma siamo seri!”, ha dichiarato all’Adnkronos, provando a spegnere i rumor.

Questa dichiarazione lascia irrisolta la questione su chi potrebbe prendere il posto di Mariotto qualora il giudice non dovesse tornare.

La semifinale di Ballando con le stelle

La semifinale di Ballando con le stelle, in programma sabato 14 dicembre, si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena.

Oltre al caso Mariotto, Milly Carlucci ha annunciato gli ospiti speciali: l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini saranno i “ballerini per una notte”.

Intanto, i fan continuano a commentare sui social: “La giuria con Guillermo e Selvaggia è fantastica”, scrive un utente, mentre altri criticano il giudice per l’abbandono: “Mariotto non dovrebbe tornare”.

La trasmissione si conferma ancora una volta uno degli show più seguiti e discussi della televisione italiana.