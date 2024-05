Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro come il padre Silvio: il riconoscimento di Sergio Mattarella

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro, proprio come il padre Silvio. La nomina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata ufficializzata oggi, venerdì 31 maggio, come si legge nell’elenco dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso.

Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro: la dedica al padre

Marina Berlusconi compirà 58 anni ad agosto ed è figlia di Carla Dall’Oglio, prima moglie del Cavaliere per eccellenza.

In mattinata la presidente di Fininvest e numero uno di Mondadori ha firmato una nota di ringraziamento al capo dello Stato e all’Ordine al Merito del Lavoro.

Dedico questo riconoscimento a mio padre – scrive Berlusconi – che ha sempre creduto in me e che mi ha dato la possibilità di fare il mestiere più bello del mondo, l’editore

Mondadori, Mediaset e il gruppo Fininvest

Nel comunicato Berlusconi ha parole al miele anche i lavoratori delle aziende di famiglia.

In particolare per Mondadori (“vero e proprio patrimonio del nostro Paese”) e per Mediaset e l’intero gruppo Fininvest.

“La mia nomina di oggi – dice Berlusconi – è un premio all’impegno, all’energia e alla passione di chi lavora con noi”.