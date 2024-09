Maria Rosaria Boccia si sfoga su Sangiuliano: "Ingannata". Attacco al governo e la frase sull'"altra persona"

Maria Rosaria Boccia non vuole mollare la presa e continua imperterrita a dire e non dire, mettendo in imbarazzo il ministro della Cultura e, più in generale, l’intero governo. Dopo le lacrime al Tg1 serale del 4 settembre di Gennaro Sangiuliano, che ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con l’imprenditrice ma di non aver mai speso per lei soldi pubblici, quest’ultima ha consegnato ad Instagram un nuovo sfogo fiume in cui ha sostenuto di “essere stata ingannata”.

Maria Rosaria Boccia sul caso Sangiuliano: “C’è una strategia cinica”

“Durante questa vicenda, ho inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni. Ho scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere la verità”. Così la Boccia in un post Instagram divulgato nel primo pomeriggio di giovedì 5 settembre.

“Oggi – ha aggiunto – vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo. In questo contesto, il potere ha spinto il Ministro alle dimissioni per poi respingerle, all’interno di una strategia cinica volta a tenere in ostaggio la cultura italiana in un momento di visibilità internazionale”.

Fonte foto: ANSA/INSTAGRAM

Non si capisce bene a chi di preciso si rivolge l’imprenditrice quando parla di “strategia cinica”. A Sangiuliano? Non a lui ma a qualcuno del governo? A qualche non meglio precisato potere forte? Alla premier Giorgia Meloni?

D’altra parte fin da quando ha iniziato a gettare ombre sul ministro, Boccia ha sempre adottato il medesimo modus operandi: rivelare ma non troppo, dire e non dire, per poi piazzare puntualmente ‘zampate social’ che hanno creato un caso che ha persino travalicato i confini nazionali, divenendo oggetto di attenzione anche all’estero. L’ipotesi più probabile, però, è che nel mirino abbia messo proprio la premier.

Boccia: “Io sono stata ingannata”

“Non sono io a esercitare ricatti o pressioni – ha aggiunto la Boccia -; altri hanno sfruttato con mentalità meschina una vicenda umana che sta avendo ripercussioni dolorose su di me. Sto difendendo la mia dignità e il mio modo di essere donna”.

E ancora: “Sono stata ingannata, ma non permetterò che la mia storia venga strumentalizzata dal cinismo, dall’arroganza e dal capriccio di un potere tirannico”.

Il riferimento criptico “all’altra persona”

“La stampa – ha concluso – mi ha definita in molti modi: influencer, accompagnatrice, sartina, “una che si vuole accreditare”, millantatrice, la Anna Delvey della politica italiana, aspirante collaboratrice, consolatrice, badante, e “un amore culturale”. Ma chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o “l’altra persona”, sfruttando un momento strategico per il Paese?”.

Anche in questo caso si è innanzi all’ennesimo passaggio criptico: chi è “l’altra persona“? Qualcuno che tiene le redini del governo? Qualche eminenza grigia innominabile? Giorgia Meloni?

Non resta che attendere ulteriori delucidazioni dall’imprenditrice che pare proprio essere in vena di vuotare il sacco a piccole dosi. Uno stillicidio quotidiano, un caso di cui non si ricordano precedenti. Mai prima d’ora era capitato che una cittadina organizzasse una narrazione social lunga giorni in grado di mettere in serio imbarazzo un intero esecutivo.