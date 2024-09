Maria Rosaria Boccia ringrazia il caso Sangiuliano, boom di follower sui social e guadagni in aumento

Maria Rosaria Boccia, dopo aver fatto deflagrare il caso che ha portato alle dimissioni del ministro Sangiuliano, è diventata un personaggio chiacchieratissimo sui social. Il suo profilo Instagram ha subito un’impennata di followers nell’ultimo periodo. Si stima che, ad oggi, se volesse pubblicizzare alcuni prodotti, potrebbe incassare fino a 20mila euro al mese.

Maria Rosaria Boccia: boom di follower sui social per il caso Sangiuliano

Secondo il report di SocialData, il caso Sangiuliano è stato uno degli argomenti più discussi sui social da quando è scoppiato, dietro soltanto ai temi sportivi e a quelli legati alle vacanze.

Numeri alla mano, dal 26 agosto al 7 settembre ha generato 46mila menzioni e oltre 15 milioni di interazioni. Il sentiment degli utenti sulla storia è in prevalenza negativo (62%) così come quello sui singoli personaggi (Sangiuliano 59%, Maria Rosaria Boccia 67%).

Fonte foto: ANSA Maria Rosaria Boccia e Sangiuliano

Spostandosi sul singolo profilo dell’imprenditrice 41enne, SocialData ipotizza che Boccia, in questo momento, ha un account che potrebbe generare introiti pari a 2.000 euro per 1 post. Medesima cifra per una 1 storia. Se quindi la donna volesse diventare un’influencer, potrebbe guadagnare fino a 20 mila euro al mese, postando una media di 20 contenuti in 30 giorni (10 post e 10 stories).

Boccia, da quando è finita su tutte le prime pagine dei giornali italiani e non solo, ha visto un boom di followers: +89mila su Instagram solamente nella prima settimana di settembre.

Nel complesso la donna è ora ‘seguita’ da 128mila utenti. La media like a post è di 5,8mila, mentre la media commenti è di 1,2mila.

L’argomento Boccia-Sangiuliano discusso molto su Facebook

Le conversazioni sull’affaire che ha riguardato l’ex ministro della Cultura si sono concentrate principalmente su Facebook (68%), spinte dalle News (18%). A seguire le discussioni su X (4%), Instagram (2%) e TikTok (2%).

Profilo Instagram di Boccia aumenta esponenzialmente

“Il dibattito sui social è stato molto intenso: dal 26 agosto si sono registrate oltre 15 milioni di interazioni. Gli utenti hanno espresso un forte sentimento di fastidio per la vicenda, con un sentiment negativo sia nei confronti della Boccia che di Sangiuliano”, ha riferito Luca Ferlaino, partner di SocialData.

“La vicenda – ha concluso Ferlaino – ha avuto una risonanza significativa sulla rete, anche se inferiore a quanto si poteva ipotizzare”. Nel frattempo, “il profilo Instagram della Boccia sta crescendo esponenzialmente, sia in termini di numero di follower sia per il potenziale valore economico associato”.