Maria Rosaria Boccia incinta? L'imprenditrice risponde al giornale Oggi dopo le foto sulla presunta gravidanza

Maria Rosaria Boccia torna a far parlare di sé. Alcune foto dell’imprenditrice sono infatti comparse sulla copertina del settimanale Oggi: nelle immagini, la donna compare con una maglia nera che mette in risalto un pancione sospetto. La rivista diretta da Andrea Biavardi si domanda se Boccia sia effettivamente incinta e, nel caso, chi possa essere il padre del futuro nascituro. Le voci su una presunta gravidanza erano già emerse lo scorso settembre, quando l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva fatto riferimento a questo dettaglio all’interno di un esposto presentato contro l’ex collaboratrice. Dopo la pubblicazione degli scatti, non si è fatta attendere la reazione della diretta interessata: “I direttori di giornali stanno adoperando e hanno adoperato un metodo ben preciso per infangarmi”, ha scritto Boccia su Instagram.

Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto pubblicate da Oggi

Le foto comparse su Oggi ritraggono la donna mentre si trova in un negozio di articoli casalinghi a Pompei, nei pressi della sua abitazione.

Un noto ginecologo milanese interpellato dal settimanale ha confermato quella che sembra essere a tutti gli effetti una gravidanza: “La pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza, dovrebbe essere di sei mesi“.

Fonte foto: ANSA Maria Rosaria Boccia durante la trasmissione televisiva “Piazza Pulita” (La7)

Se davvero il presunto concepimento dovesse risalire ai primi di luglio, ciò significherebbe che, durante i giorni mediaticamente più caldi del “caso Boccia“, la donna era già in dolce attesa.

Le voci precedenti sulla gravidanza

Il tema della gravidanza, come ricordato dal Corriere della Sera, era già stato affrontato lo scorso settembre, quando il ministro Sangiuliano aveva presentato un esposto contro Boccia, nel quale faceva riferimento a una notizia che lo aveva fortemente turbato.

“La notizia – aveva scritto – mi ha sconvolto e ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene”.

Insieme alla querela, l’ex esponente del Governo aveva allegato una mail in cui la donna lo chiamava “un super Babbo“. Un passaggio del messaggio, inoltre, riportava: “Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo“.

Come se non bastasse, un presunto ex fidanzato dell’imprenditrice pompeiana aveva confermato questa versione al quotidiano La Verità.

L’uomo aveva riferito di una conversazione con la donna, nella quale lei gli avrebbe rivelato di aspettare un figlio “non suo”.

La reazione di Boccia

“In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male”, ha scritto Boccia in un post pubblicato su Instagram, dopo la pubblicazione delle foto da parte di Oggi.

“Tante volte mi sono congratulata con me stessa per quanto sia stata forte e coraggiosa nel sopportare un carico di cattiverie che se non avessi avuto le spalle forti avrebbe provocato danni irreparabili”.

Nel messaggio, l’ex collaboratrice del ministero della Cultura spiega come i i direttori di alcuni giornali abbiano adoperato (e continuino a farlo) un “metodo ben preciso per infangarmi, in nome di un adulante inchino ai loro editori o ai propri padrini politici“.

“Possibile – conclude il messaggio – che la dignità di una donna debba essere così vituperata, umiliata e derisa per insabbiare le responsabilità altrui?”.