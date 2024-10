Melania Rizzoli in Procura per il caso Boccia - Sangiuliano: l'ex deputata di Forza Italia è amica di entrambi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Melania Rizzoli, ex vicepresidente della Regione Lombardia e deputata di Forza Italia, è stata ascoltata in Procura nell’ambito del caso che coinvolge Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Rizzoli, vicina sia a Boccia che a Sangiuliano, è stata sentita dai magistrati come super-testimone. Potrebbe aver fornito informazioni decisive per il prosieguo delle indagini nelle 3 ore di interrogatorio.

Novità sul caso Sangiuliano-Boccia

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata accusata di minaccia e ricatto nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Secondo la denuncia, Boccia avrebbe tentato di ottenere la nomina a consigliere ai Grandi Eventi, ricattandolo e minacciando di rivelare dettagli compromettenti qualora non le fosse stata assegnata la carica. Boccia, assente in Procura, ha mandato il proprio avvocato, che ha però sminuito il fatto definendolo “semplice gossip senza elementi di reato”.

Fonte foto: ANSA Melania Rizzoli ascoltata nel caso Sangiuliano-Boccia

La vicenda è stata presa molto seriamente dai magistrati, con tre indagini investigative già in corso.

Cosa sa Melania Rizzoli

Melania Rizzoli, stretta amica sia di Sangiuliano che di Boccia, è stata convocata in Procura per testimoniare in merito al presunto ricatto.

Rizzoli avrebbe consegnato un messaggio da parte di Boccia a Sangiuliano lo scorso 29 agosto, in cui l’imprenditrice esprimeva il suo desiderio di ottenere la nomina a consigliere.

Secondo la denuncia di Sangiuliano, questo messaggio era parte della strategia di ricatto di Boccia. Nonostante l’importanza della sua testimonianza, Rizzoli non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate, vincolata com’è dal segreto istruttorio.

Chi è Melania Rizzoli

Melania Rizzoli è un volto noto della politica italiana. Medico di professione e figura di spicco in Forza Italia, ha ricoperto ruoli di rilievo come vicepresidente della Regione Lombardia.

Il suo coinvolgimento nel caso deriva dalla sua vicinanza a entrambi i protagonisti della vicenda, rendendola una figura in teoria cruciale nelle indagini.