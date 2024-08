Maria Rosaria Boccia e la foto con Gennaro Sangiuliano: chi è l'influencer e cosa è successo con il ministro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chi è Maria Rosaria Boccia e cosa c’entra con il ministro Sangiuliano

Il profilo sui social media di Maria Rosaria Boccia ha vissuto negli ultimi giorni un significativo aumento di follower, probabilmente merito o colpa anche della vicenda che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Boccia ha 41 anni ed è una influencer molto attiva oltre che presidente dell’associazione Fashion Week Milano Moda. Esperta nell’organizzazione di eventi, è anche promotrice di iniziative riguardanti la nutrizione e la dieta mediterranea.

Inoltre, la 41enne ha ottenuto la nomina a presidente del comitato tecnico-scientifico di un intergruppo parlamentare dedicato alla “Cultura della Bellezza”, che si concentra su temi quali la medicina estetica, la formazione, la ricerca e il benessere.

La smentita di Sangiuliano

Il ministero si era affrettato a smentire quanto affermato dall’influencer, ovvero che fosse stata nominata consigliera di Sangiuliano.

“Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti. Ad oggi il Decreto di nomina a Consigliere del Ministro ‘Grandi Eventi’ (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro ed attendiamo la ratifica della nomina” aveva chiarito Boccia.

“Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati”.

Le critiche dell’opposizione

Intanto il Partito Democratico e Italia Viva richiedono chiarimenti sulla questione. Irene Manzi, capogruppo del PD nella Commissione Cultura della Camera, e Marco Sarracino, responsabile per il Sud del PD, hanno sollecitato un’interrogazione parlamentare.

L’obiettivo è verificare se “la notizia della nomina della consigliera del ministro della Cultura per i grandi eventi, riportata dagli organi di stampa, sia stata formalizzata o se si è davanti ad una gestione opaca degli incarichi fiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l’immagine del Paese”.

A ciò si aggiungono le critiche dei senatori di Italia Viva, Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto. “Il curriculum di Maria Rosaria Boccia risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero, sia rispetto all’organizzazione di grandi eventi in generale; del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto al Ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità”.