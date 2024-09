Maria Rosaria Boccia e l'intervista saltata, l'imprenditrice torna alla carica su Instagram: il suo messaggio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre le ipotesi circa l’intervista saltata a È sempre Cartabianca si susseguono, ed una spiegazione ufficiale non era ancora stata fornita, la diretta interessata interviene commentando l’accaduto su Instagram. Sono infatti apparse, sul profilo ufficiale di Maria Rosaria Boccia, diverse Stories, all’interno delle quali l’influencer e imprenditrice ha detto la sua in merito a quanto accaduto. Ecco il messaggio della Boccia per spiegare l’accaduto.

Maria Rosaria Boccia e la mancata intervista: la sua versione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da Maria Rosaria Boccia tramite diverse Instagram Stories, il suo intervento a È sempre Cartabianca avrebbe dovuto dividersi in due parti.

Durante la prima parte, era prevista una discussione con la padrona di casa, Bianca Berlinguer, per ricostruire insieme il caso.

Nella seconda parte dell’intervista, invece, la Boccia avrebbe dovuto confrontarsi con i giornalisti. Un confronto che, sottolinea l’influencer, è stato espressamente richiesto proprio da lei.

Boccia sull’intervista saltata: “Non c’era intenzione di ascoltare la verità”

Le Instagram Stories condivise da Maria Rosaria Boccia proseguono con la ricostruzione degli eventi avvenuti poco prima della diretta prevista per il 10 settembre.

L’influencer racconta di aver incontrato in camerino la Berlinguer, per discutere in merito al racconto che le due avrebbero dovuto ricostruire insieme durante il primo blocco.

Tuttavia, la Boccia avrebbe percepito che “non c’era l’intenzione di ascoltare la verità”, quanto piuttosto di “trasformare il tutto in un dibattito politico”.

Bloccata in camerino per due ore

Da qui, la decisione di non partecipare alla trasmissione e di posticipare l’intervista prevista a È sempre Cartabianca.

Le accuse di Maria Rosaria Boccia si fanno più pesanti. L’influencer ha infatti raccontato nella medesima Storia che, dopo aver espresso la propria volontà di andare via, sarebbe stata comunque trattenuta in camerino.

Si sarebbe infatti cercato di convincerla, per circa due ore, a partecipare alla trasmissione, nonostante la Boccia avesse espresso il chiaro intento di andare via.

Nessuna delle ipotesi che, nelle ultime ore, hanno cercato di spiegare la mancata intervista, dunque, sarebbe valida secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata. Nel frattempo, comunque, la battuta di Enrico Mentana sulla vicenda, mediante un post nel quale il giornalista ha chiamato in causa Mauro Corona, continua a ottenere like e consensi.