Maria Rosaria Boccia e il rapporto con Lollobrigida, l'imprenditrice attacca il sottosegretario FdI Fazzolari

Maria Rosaria Boccia torna all’attacco su Instagram. In un post pubblicato sul social di Meta, l’ex collaboratrice di Gennaro Sangiuliano ha smentito le indiscrezioni relative a un suo presunto rapporto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Rivolgendosi al sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari (che subito dopo le dimissioni di Sangiuliano aveva chiesto a tutto il partito di Fratelli d’Italia la massima discrezione), la donna ha rotto il silenzio sulla vicenda.

Maria Rosaria Boccia e le parole sul rapporto con Francesco Lollobrigida

“Carissimo Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al Ministero dell’Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato? Io e il Ministro Lollobrigida non abbiamo una conoscenza approfondita” ha scritto Boccia nel post, con allegata un foto di lei insieme all’ex cognato di Giorgia Meloni.

Il riferimento è a un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, infatti, all’epoca Arianna Meloni (ex moglie di Lollobrigida) avrebbe impedito l’accreditamento della 41enne nello staff del ministro dell’Agricoltura.

Da giorni molti esponenti dell’opposizione (e non solo) si domandano se la sorella della premier abbia voce in capitolo per quel che riguarda le nomine dei ministri, soprattutto dopo la (misteriosa) presunta telefonata tra lei e Sangiuliano, che avrebbe avuto come focus proprio Boccia.

Gli incontri tra Boccia e Lollobrigida

In seguito, Boccia ha voluto elencare le occasioni in cui lei e il ministro si sarebbero incontrati (una in più rispetto a quanto sostenuto nell’intervista rilasciata a In Onda su La7)

“Ho conosciuto il Ministro Lollobrigida il 5 Agosto 2023 a Pompei“, ha scritto.

Il secondo incontro incontro sarebbe invece avvenuto il 20 Dicembre 2023, “in sala stampa per la presentazione dell’intergruppo parlamentare ‘Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura’ (il Ministro è arrivato in sala stampa qualche secondo prima dell’inizio ed è andato via subito dopo il suo intervento). Il Ministro è stato invitato da Marta Schifone”.

E ancora: “Abbiamo invitato il Ministro al Festival della Bellezza (Sanremo 6-10 Febbraio 2024).

Il Ministro non ha presenziato. Abbiamo inviato, presso il Ministero dell’agricoltura, un presente alimentare al Ministro. Il Ministro mi ha inviato un biglietto di ringraziamento (penso che sia un prestampato che la segreteria invia a tutte le persone che spediscono doni)”.

Infine, la precisazione: “Ho ripostato la conferenza stampa della presentazione dell’intergruppo il 28 Maggio 2024. Quindi io e il Ministro Lollobrigida ci siamo visti 2 volte e non abbiamo i contatti telefonici. Attendo una risposta dal Sottosegretario Fazzolari”, ha concluso Boccia nel suo post.

La diffida per presunti atti persecutori

Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia relativa a una presunta diffida da parte di un politico nei confronti di Maria Rosaria Boccia, risalente nel 2018.

A darne notizia è stata La Verità, che ha riportato la versione del politico: nel 2018, Maria Rosaria Boccia sarebbe stata diffidata da un assessore di un paese della Costiera amalfitana per (presunti) atti persecutori.

“La seppur breve ‘relazione’ affettiva è stata interrotta per volontà unilaterale del mio assistito alla fine del mese di luglio scorso”, ha scritto l’avvocato G. D. in un documento riportato dal quotidiano.

“Una fine – prosegue il legale – che Ella mai ha accettato, atteso che a decorrere dal 3 agosto, giorno in cui comunicava telefonicamente al mio assistito di essere “incinta“. per il signor M.M. iniziava un incubo che di fatto lo ha indotto a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, determinando un perdurante e grande stato di ansia o di paura”.