Maria Elena Boschi e gli insulti sessisti da utenti FdI, l'accusa della deputata Iv e la richiesta a Meloni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maria Elena Boschi si è ritrovata al centro di una valanga di insulti. La deputata di Italia Viva parla di “gogna”, generata a partire da un filmato ritagliato e pubblicato da Fratelli d’Italia, che aveva lo scopo proprio di “suscitare gli istinti più maschilisti”. Boschi fa inoltre notare che nessuno cancella gli insulti sessisti, volgari e offensivi e chiede solidarietà da parte di Giorgia Meloni.

Insulti sessisti contro Maria Elena Boschi

Dall’account X di Maria Elena Boschi arriva un video che commenta un fatto increscioso: una valanga di insulti sessisti contro la sua persona, direttamente dall’account ufficiale di Fratelli d’Italia. Tutto nasce per via di un filmato tagliato in modo tale da non lasciare comprendere il contesto, se non la frase poi oggetto dello scherno.

La deputata di Italia Viva stava commentando come la presenza di una donna al vertice dovrebbe aumentare il sostegno alle altre donne e non perseguire il mero potere personale. Nei commenti all’account di Fratelli d’Italia si possono leggere una serie di insulti, alcuni vuoti come “poveretta”, facendo riferimento a un’invidia nei confronti di Giorgia Meloni; mentre altri sono insulti sessisti che insinuano “‘sta concubina di Renzi” o fanno riferimento a una carriera sprecata in film per adulti.

Fonte foto: ANSA In foto Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi mette insieme alcuni insulti, li incornicia in un video critico e cerca di far arrivare il messaggio alle donne di Fratelli d’Italia e, in particolare, a Giorgia Meloni.

Il video della deputata di Italia viva

“Ha parlato la me**a”, “Vai a lavorare, che nemmeno un uovo al tegamino sai fare”, “Bocca rubata al porno”, e molti altri sono gli insulti di natura sessista sotto al video pubblicato da Fratelli d’Italia che mostra Maria Elena Boschi intervenire in Aula.

A questo punto interviene Boschi, che di fronte alla telecamera racconta: “È quello che piace fare a Fratelli d’Italia: sottoporre alla gogna dei più beceri commenti una donna”. Secondo Boschi, è diventata oggetto di scherno per via di una frase che ha detto e che rivendica con forza.

Si tratta della citazione di Madeleine Albright: “All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne“. A preoccupare la deputata è che nessuno controlli i commenti, censurando quelli che sono semplici insulti senza argomentazioni in merito all’oggetto della discussione.

La richiesta a Giorgia Meloni

Nella conclusione del video, Maria Elena Boschi spera che la presidente del Consiglio e le donne di Fratelli d’Italia prendano le distanze dall’odio gratuito. Aggiunge: “Io comunque sono qui, continuo a fare il mio lavoro di opposizione”.

Matteo Renzi ha espresso solidarietà a Maria Elena Boschi, ripubblicando il contenuto della deputata. Nel commento su X ha aggiunto: “Che squallore il silenzio delle donne di destra che oggi dovrebbero intervenire, invece tacciono”. Le stesse che, ricordiamo, hanno denunciato altri commenti sessisti, ovvero quelli contro Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia.

Cercando online altri segnali di solidarietà, al momento non emerge nessun messaggio, invito a calmare gli animi o a cancellare gli insulti presenti ancora sotto il post dell’account ufficiale di Fratelli d’Italia.