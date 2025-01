Augusta Montaruli contro gli haters per le fake news sessiste, la denuncia della deputata FdI

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha fatto sapere di aver iniziato a denunciare gli haters che sui social hanno sparso fake news sessiste sul suo conto. In particolare, c’è chi in rete ha sostenuto che la parlamentare abbia usato soldi pubblici per comprare un vibratore e un libro, fatti mai accaduti e per cui la Montaruli, infatti, non risulta indagata. Forte sostegno alla donna anche da parte di tanti esponenti di FdI.

Haters diffondo fake news su Augusta Montaruli e scattano le denunce

Montaruli ha fatto sapere di aver sporto querela verso chi sta diffondendo fake news su di lei. “Tale cattiveria ingenera in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata”, ha sottolineato la parlamentare.

La deputata ha inoltre spiegato che continuerà a difendersi, aggiungendo che mai si è sottratta alle sue responsabilità. “Non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia”, ha chiosato.

Fonte foto: ANSA La deputata Augusta Montaruli

E ancora: “In ogni caso, sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con soldi della Regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro”.

Ignazio La Russa: “Inaccettabile ciò che sta succedendo”

Tra coloro che hanno espresso sostegno e vicinanza alla Montaruli c’è Ignazio La Russa, presidente del Senato.

“Piena e convinta solidarietà alla deputata e amica Augusta Montaruli, vittima di ignobili attacchi sessisti e gravemente diffamatori”, ha commentato tramite un post social La Russa che ha poi definito “inaccettabile” quel che sta succedendo, augurandosi che la “condanna sia unanime”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di FdI Francesco Filini affermando che “ancora una volta un’esponente di Fratelli d’Italia è vittima di una vomitevole campagna sessista e diffamatoria”.

Filini ha evidenziato che Montaruli si è ritrovata “costretta a querelare tutti quei leoni da tastiera che stanno diffondendo notizie false a sfondo sessuale sul suo conto”.

Il deputato si è poi rivolto alla sinistra parlamentare, dicendo che nutre la speranza che anche da quella parte “arrivino ferme parole di condanna per chi, oltre a diffondere notizie totalmente inventate, offende un’esponente politica solo perché è donna”.

Forza Italia: “Fake news usate come strumento politico”

Sostegno alla Montaruli anche da Forza Italia. Paolo Emilio Russo, capogruppo azzurro in commissione Affari costituzionali, ha parlato di fake news sessiste “utilizzate come strumento politico”, aggiungendo che tale pratica “fa sempre schifo”.

“Quella di provare a colpire una donna impegnata in politica diffamandola è una vecchia storia che, per fortuna, sta per finire. Il web per fortuna non è più terra di nessuno, anche lì valgono leggi e regole: i responsabili saranno puniti”, ha concluso Russo.