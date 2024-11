Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, padre e fidanzato non erano d'accordo: la rivelazione della madre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Margaret Spada "aveva solo un desiderio": migliorare il suo "difetto fisico", per questo aveva scelto di sottoporsi a un intervento di rinoplastica. Lo rivela la madre, che in un’intervista telefonica spiega che il papà e il fidanzato della 22enne morta a Roma dopo un’operazione al naso non condividevano quella scelta. Le indagini sulla ragazza di Lentini (Siracusa) deceduta il 7 novembre all’ospedale Sant’Eugenio di Roma continuano, e la posizione dei due medici potrebbe aggravarsi.

Il padre e il fidanzato non erano d’accordo: parla la madre

In collegamento telefonico con Mattino Cinque la madre di Margaret Spada spiega che la figlia era "una ragazza vanitosa", sempre solare e senza ombre, ma non sopportava il suo "difetto fisico".

Per questo motivo aveva deciso di affidarsi al centro medico al confine tra l’Eur e Laurentina, a Roma, per sottoporsi a una rinoplastica.

Quindi ad agosto la ragazza aveva preso appuntamento con lo studio medico "anche se il papà e il fidanzato non erano d’accordo".

L’epilogo della vicenda è ormai noto: il 4 novembre Margaret è entrata nella sala operatoria del centro medico ora sotto sequestro e si è sentita male dopo l’anestesia.

La morte di Margaret Spada dopo la rinoplastica

Il 4 novembre Margaret Spada e il fidanzato hanno raggiunto Roma da Lentini (Siracusa). La ragazza, dopo un’inserzione TikTok e una ricerca sul web, era entrata in contatto con uno studio medico privato per ricevere un trattamento chirurgico al naso.

Dopo l’anestesia, però, la ragazza ha cominciato a sentirsi male. I medici hanno avvisato il fidanzato che aspettava in sala d’attesa. Il giovane è entrato nella sala e ha trovato la ragazza tremante e con gli occhi ribaltati, quindi ha avviato la fotocamera del telefono e ha filmato i tentativi di rianimazione.

Subito dopo Margaret Spada è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è arrivata in condizioni gravissime. La 22enne è morta il 7 novembre dopo tre giorni di coma.

Le indagini

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo a carico di Marco e Marco Antonio Procopio, rispettivamente padre e figlio, ovvero i chirurghi titolari dello studio medico di famiglia ora sequestrato dai carabinieri del Nas.

L’inchiesta è condotta dal pm Ermino Amelio. Secondo le indiscrezioni, lo studio medico sarebbe stato sprovvisto di insegna esterna e soprattutto gli inquirenti non avrebbero trovato la cartella clinica, il consenso informato e la registrazione della paziente. Non è dunque possibile sapere se Margaret Spada sia stata messa al corrente degli allergeni presenti all’interno dell’anestesia, né se le siano state fatte domande su eventuali allergie.

Per venerdì 15 novembre è prevista l’autopsia che verrà eseguita presso l’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata.