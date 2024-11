Margaret Spada morta dopo l'intervento al naso, sequestrato studio del medico conosciuto su Tiktok: 2 indagati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato lo studio medico del chirurgo cui Margaret Spada, la 22enne morta dopo un intervento al naso, si era rivolta dopo esserne venuta a conoscenza su TikTok. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ora gli investigatori vogliono trovare una risposta sulle circostanze che hanno portato al decesso della giovane, deceduta dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era arrivata in gravissime condizioni. Due gli indagati: il titolare dell’ambulatorio privato e suo figlio.

22enne morta, due indagati

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del centro medico dell’Eur e suo figlio. Una svolta, quindi, nelle indagini sulla morte della 22enne Margaret Spada, deceduta dopo l’anestesia somministratale nello studio privato dell’Eur cui si era rivolta partendo dalla Sicilia, nel Siracusano, insieme al fidanzato per sottoporsi a una rinoplastica.

Secondo Adnkronos, lo studio medico sarebbe sprovvisto dell’insegna esterna e all’interno non sarebbero presenti i documenti relativi all’intervento al naso: mancherebbero, quindi, la cartella clinica, il consenso informato e la registrazione della paziente.

Fonte foto: iStock Margaret Spada, 22 anni, è morta dopo essersi sottoposta a un intervento al naso a Roma. I carabinieri dei Nas hanno sequestrato lo studio medico privato e la Procura ha aperto un fascicolo contro il chirurgo titolare e suo figlio

Il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Erminio Amelio. Contestualmente, i carabinieri del Nas hanno sequestrato lo studio medico.

Come noto, Margaret Spada era partita da Lentini (Siracusa) insieme al fidanzato dopo essere entrata in contatto con lo studio medico privato tramite un post sponsorizzato su TikTok.

La morte di Margaret Spada

La vicenda ha inizio il 4 novembre. Margaret Spada, dopo essere entrata in contatto con lo studio medico tramite un’inserzione su TikTok, è partita da Lentini (Siracusa) per raggiungere Roma, nel quartiere Eur, per sottoporsi a un intervento di rinoplastica.

Dopo aver ricevuto l’anestesia locale, però, la 22enne si sarebbe sentita male. I medici avrebbero avvertito il fidanzato, che in quel momento era seduto nella sala d’attesa. Il giovane è dunque entrato nella sala operatoria e avrebbe visto la 22enne tremare sul lettino, con gli occhi ribaltati.

Il ragazzo avrebbe ripreso la scena con il telefono. Subito dopo Margaret Spada è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove si è spenta l 7 novembre. L’avvocato della famiglia della ragazza, Alessandro Vinci, ha spiegato che l’autopsia sarà decisiva per stabilire le cause del decesso. Il 13 novembre il pm affiderà l’incarico per l’esame medico legale che si terrà presso il policlinico Tor Vergata.

L’appello dell’ordine dei medici

Andkronos ha raccolto l’appello di Filippo Anelli, il presidente della Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FnOMCeO), che ha dichiarato:

Quando si sceglie un professionista andrebbero verificati i titoli anche se lo abbiamo visto sui social. Sul portale della Fnomceo nella sezione anagrafica è possibile inserire il nome e il cognome e si possono trovare i dati per verificare se quella persona è un medico iscritto all’Ordine.

Come ricorda l’avvocato Vinci, infatti, la 22enne aveva scelto lo studio medico dopo averlo trovato su TikTok e tramite ricerche sul web, ma a quanto pare non era consapevole dei rischi.