Margaret Spada morta a 22 anni dopo l'intervento al naso dal medico scelto su TikTok, aperta indagine

La morte di Margaret Spada, una giovane siciliana di 22 anni, ha scosso l’opinione pubblica, aprendo interrogativi sulla sicurezza e l’affidabilità degli interventi estetici promossi sui social. Originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, Margaret si era recata a Roma per un intervento di rinoplastica presso una clinica che aveva scelto dopo aver scoperto il medico tramite annunci sponsorizzati su TikTok. Ciò che doveva essere un semplice “ritocco” al naso si è trasformato in un dramma.

Margaret Spada morta dopo l’intervento al naso

Subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale, Margaret ha avuto un malore improvviso che l’ha portata al coma. Trasferita d’urgenza in ospedale, ha lottato per sopravvivere fino al 7 novembre, giorno in cui è deceduta al Sant’Eugenio di Roma.

Come riporta Ansa, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Erminio Amelio, incaricato del caso, ha delegato i carabinieri del Nas per condurre le indagini.

Le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro per accertare se il centro fosse adeguatamente autorizzato a effettuare interventi chirurgici estetici complessi come la rinoplastica e se la salute di Margaret fosse stata valutata in modo appropriato prima dell’anestesia.

In corso anche un’analisi per capire se vi sia stata una corretta informazione sui rischi associati a questo tipo di procedura.

Il medico scelto su TikTok

L’avvocato della famiglia, Alessandro Vinci, ha spiegato che sarà decisiva l’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.

“Margaret aveva scelto questa struttura fidandosi delle ricerche su TikTok e sul web“, ha dichiarato Vinci, sottolineando come la giovane avesse fatto attenzione nella scelta ma non fosse stata consapevole dei rischi.

Il video registrato dal fidanzato

Il fidanzato di Margaret, che era in sala d’attesa al momento del malore, ha raccontato quei tragici istanti.

Avvertito della situazione critica, è stato fatto entrare nella sala operatoria dove ha visto Margaret iniziare a tremare e gli occhi girarsi all’indietro. Sconvolto, ha deciso di filmare con il cellulare la scena, temendo il peggio e sperando in un miracolo.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la situazione è rapidamente peggiorata e il trasferimento in ospedale non ha potuto evitarle la morte.

Lentini in lutto

L’intera comunità di Lentini (Siracusa) è in lutto, esprimendo profondo cordoglio e solidarietà alla famiglia.

Anche la società sportiva Sicula Leonzio, dove il padre di Margaret, Giuseppe Spada, è dirigente, ha espresso vicinanza e dolore per la tragica scomparsa.