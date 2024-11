Marco Rubio scelto da Donald Trump come segretario di Stato Usa? Chi è e quali sarebbero le sue funzioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il nuovo segretario di Stato. Chi è Marco Rubio, scelto da Donald Trump per ricoprire l’importante ruolo nell’amministrazione Usa, equivalente a quello di ministro degli Esteri.

Donald Trump ha scelto Marco Rubio come segretario di Stato

Prende sempre più forma l’amministrazione che governerà gli Stati Uniti quando Donald Trump prenderà ufficialmente il ruolo di presidente, dopo l’insediamento di gennaio.

Uno dei ruoli cruciali da assegnare era però quello del segretario di Stato, equivalente al ministro degli Esteri. La persona che ricopre questa carica è anche il quarto in linea di successione alla presidenza.

Fonte foto: ANSA Marco Rubio

Uno dei nomi che era maggiormente circolato nelle prime ore dopo l’elezione di Trump era quello di Mike Pompeo, già capo della Cia con il presidente Repubblicano, ma la scelta sembra essere ricaduta sul senatore della Florida Marco Rubio.

Chi è il nuovo segretario di Stato Marco Rubio

Marco Rubio ha 53 anni e un’importante carriera politica alle spalle, cominciata in Florida a livello locale nel 2000. Dal 2011 è senatore e ha ricoperto ruoli importanti nella prima amministrazione Trump.

Si era in realtà scontrato con il futuro presidente nelle primarie repubblicane del 2015, quando fu soprannominato l’Obama Repubblicano per le sue origini non bianche (la sua famiglia viene da Cuba) e la sua giovane età.

Rubio era uno degli esponenti repubblicani sostenuti dal Tea Party, un movimento di estrema destra che prese il controllo del Grand Old Party prima dell’arrivo di Trump e che si è poi allineato con il nuovo leader dopo la vittoria del 2016.

Le posizioni di Rubio su Gaza e Ucraina

La scelta di Rubio potrebbe dare indizi sulle vere intenzioni dell’amministrazione Trump in tema di politica estera. Il senatore della Florida ha già ricoperto ruoli di rilievo in questo ambito e in passato ha espresso posizioni critiche sulla Russia.

Pur essendosi allineato alle idee di Trump in questi anni, la guerra in Ucraina non sembra essere uno dei temi principali ad aver informato la scelta di Rubio come segretario di Stato.

Il senatore della Florida ha invece fatto parte della commissione che nel 2019 diede il via alla guerra commerciale contro la Cina e in passato ha espresso posizioni in netto supporto a Israele sulla guerra a Gaza.