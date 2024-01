Marco Mengoni annuncia il suo tour negli stadi al Tg1: il programma dei live in 8 città a giugno e luglio 2025

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Mengoni sarà di nuovo protagonista con un tour negli stadi italiani nell’estate del 2025. Il primo concerto sarà il 26 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e proseguirà con tappe a Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina, concludendosi il 24 luglio. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla prima volta del cantante come co-conduttore al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. I biglietti saranno in vendita a partire dal 2 febbraio, con alcuni diritti di prelazione dal 30 gennaio.

Marco Mengoni, il tour 2025 negli stadi

Il tour è stato annunciato da Marco Mengoni domenica 28 gennaio, ospite del Tg1, e segue quello tutto esaurito del 2023. Il cantante ha dichiarato di avere già delle idee per i concerti, che rappresenteranno un racconto di 15 anni di carriera ricchi di successi, premi e connessione con il pubblico italiano ed europeo.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tout rappresenta un nuovo capitolo nella sua esperienza musicale. Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da successi significativi, tra cui 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

Fonte foto: ANSA

Il tour negli stadi del 2025 per Marco Mengoni sarà il suggello di 15 anni di successi in carriera

Da Sanremo all’Eurovision

Nel 2023, la sua partecipazione e la vittoria al Festival di Sanremo con “Due Vite” hanno contribuito ulteriormente alla sua crescita artistica, ottenendo numerosi riconoscimenti e apprezzamenti da parte del pubblico. La canzone “Due Vite” ha portato poi Marco Mengoni al 4° posto all’Eurovision, conquistando anche il premio per la miglior composizione.

Nel maggio del 2023, Mengoni ha pubblicato “Materia (Prisma)“, l’ultimo capitolo della trilogia “MATERIA”, che ha ottenuto cinque dischi di platino. Questa trilogia musicale è iniziata a dicembre 2021 con “Materia (Terra)” e ha proseguito ad ottobre 2022 con “Materia (Pelle)”.

Dove acquistare i biglietti

L’accesso prioritario per l’acquisto dei biglietti per il tour di Marco Mengoni negli stadi sarà disponibile per i titolari di carta Mastercard dalle 10 di martedì 30 gennaio fino alle 10 di giovedì 1° febbraio.

Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti dalle 11 di giovedì 1° febbraio. La vendita generale inizierà alle 11 di venerdì 2 febbraio su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

Le date del tour

Ecco tutte le date e le città dei live di Marco Mengoni nel 2025:

26 giugno – Napoli Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio Roma – Stadio Olimpico

5 luglio Bologna – Stadio Dall’Ara

9 luglio Torino – Stadio Olimpico

13 luglio Milano – Stadio San Siro

17 luglio Padova – Stadio Euganeo

20 luglio Bari – Stadio San Nicola

24 luglio Messina – Stadio San Filippo