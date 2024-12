Marcell Jacobs e l'incontro con papà Lamont dopo 16 anni, il racconto della mamma Viviana Masini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Marcell Jacobs raggiunge un altro prezioso traguardo, questa volta fuori dalla pista. La leggenda dell’atletica azzurra ha riabbracciato per il giorno del Ringraziamento il padre Lamont, che non vedeva da 16 anni. L’oro olimpico 100 metri e della 4×100 ai Giochi di Tokyo del 2021 non ha mai avuto rapporti con il papà che l’aveva abbandonato da piccolo insieme alla madre Viviana Masini. È stata proprio la mamma a testimoniare con gioia l’incontro, pubblicando sui social una foto della famiglia finalmente riunita.

L’incontro con il padre Lamont

Jacobs aveva visto il papà l’ultima volta nel 2008, quando aveva 14 anni, in Florida: “Fu come incontrare un estraneo” ha raccontato il campione azzurro.

L’atleta olimpionico si allena negli Stati Uniti da oltre un anno, ma si è ritrovato con il padre Lamont in occasione della festa americana. L’incontro è avvenuto a Kingsland, in Georgia, insieme anche alla moglie Nicole Daza e ai figli Anthony e Megan, per la felicità di Viviana Masini.

L’esultanza di Marcell Jacobs dopo aver vinto l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Le parole di Viviana Masini

“Questo è il risultato della pazienza e Amore verso un credo e ideale di Famiglia, del credere che tutto è possibile!!” ha scritto la mamma di Marcell Jacobs, pubblicando la foto del campione con il papà Lamont e il figlio Anthony.

“Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime che se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! – è il messaggio di Viviana Masini – Dal 1994 /2024 30 anni di lunga attesa Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto! L’universo continua a Sostenerci nei nostri Desideri ! Non ti stancare di aspettare”.

La storia di Marcell Jacobs con il papà

Lamont Jacobs, ex militare di origini texane, ha abbandonato il figlio avuto dalla Viviana Masini, durante la permanenza alla Caserma Ederle di Vicenza, a pochi giorni dalla nascita, per partire verso una base Usa in Corea del Sud.

È stato dopo la vittoria degli ori olimpici a Tokyo che Jacobs ha cominciato a ricostruire il rapporto con il padre, sulla spinta della sua mental coach: “È stato un percorso difficile perché non l’ho mai conosciuto, né mai parlato” aveva raccontato l’atleta.

A settembre 2022 il campione azzurro ha dovuto affrontare un’altra delusione, per l’assenza del padre al suo matrimonio, alla Torre di San Marco a Gardone Riviera, nel Bresciano. “Papà non è venuto, mi ha bidonato” aveva dichiarato Jacobs.