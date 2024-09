Mara Venier apre Domenica In con l'omaggio a Luca Giurato e al suo insegnamento sull'essere liberi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mara Venier, nell’aprire la nuova stagione di Domenica In, ha dedicato un omaggio all’amico Luca Giurato, morto improvvisamente a 84 anni il 12 settembre scorso, a causa di un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Domenica In, Mara Venier omaggia Luca Giurato: “Se sono qui è grazie a te”

“Questa è la mia 16esima edizione di Domenica In, ho iniziato nel 1993 /94. Mi ha voluto Luca Giurato. Lo voglio ricordare così”, ha esordito la conduttrice veneziana che ha poi lanciato una clip commuovente e commemorativa dedicata al compianto presentatore.

“Ciao Luca, se sono qui ancora oggi è solo grazie a te”, ha sottolineato la Venier dopo la messa in onda del filmato.

Fonte foto: ANSA Luca Giurato

Renzo Arbore su Giurato: “Rimasto ragazzo fino alla fine”

In studio è poi sbarcato Renzo Arbore. Anche lui ha voluto spendere parole di stima nei confronti di Giurato: “Di lui ho un bellissimo ricordo, era un bravo ragazzo, è rimasto un bravo ragazzo fino alla fine. Era di una simpatia straordinaria”.

“Luca è sempre stato libero, qualcosa lo ha insegnato a tutti quanti”, ha concluso Mara Venier, con tono commosso.

Come Mara Venier ha appreso la notizia della morte dell’amico

Nei giorni scorsi la conduttrice di Domenica In ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera a cui ha raccontato in che modo ha appreso la notizia del decesso dell’amico.

Mara Venier ha spiegato che è stata contattata da Gian Marco Chiocci, il direttore del Tg1, il quale l’ha messa al corrente della voce relativa al decesso di Giurato.

“Ho cercato subito Luca al cellulare – ha continuato la Venier -, squillava e dava libero, ho sperato tanto che fosse lui a rispondere, invece mi ha risposto Daniela, l’ho scongiurata: ti prego dimmi che non è vero”.

Daniela Vergara (la moglie del conduttore) le ha invece confermato la tragica notizia con le seguenti parole: “Purtroppo è vero, ricordati che lui ti voleva tanto bene… Non siamo riuscite a dirci nient’altro. Troppo dolore”.

Luca era “un signore, un vero signore, dalla grande e spiccata sensibilità, un uomo di charme, un ragazzo — per me è sempre un ragazzo — che stava attento agli altri, sempre carino, affettuoso. È stato un pezzo della mia vita. Il nostro è stato un legame fortissimo che è durato per tutti questi anni”, ha aggiunto la Venier nel ricordare il collega.