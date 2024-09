Chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato in seconde nozze: la carriera e l'incontro col giornalista

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La giornalista Daniela Vergara è la seconda moglie di Luca Giurato, storico volto Rai morto a 84 anni mercoledì 11 settembre 2024. I due si incontrarono a Montecitorio e si sposarono oltre vent’anni fa. La coppia non ha avuto figli. L’unico figlio di Luca Giurato, che l’aveva reso nonno, arrivò dalle prime nozze con l’avvocata Gianna Furio.

Chi è Daniela Vergara

Daniela Vergara è nata nel 1951 nata ad Alessandria d’Egitto da una famiglia dell’antica nobiltà napoletana, i Vergara Caffarelli.

Quando era piccola, i suoi genitori si spostarono a Milano. Studiò presso la Scuola europea di Varese e negli anni successivi si appassionò al giornalismo. La carriera la portò a Roma presso l’agenzia parlamentare Agenparl, dove si occupò di politica interna.

Fonte foto: IPA

Daniela Vergara e Luca Giurato in una foto dell’ottobre 2019.

Il passaggio in Rai

Nel 1981 venne assunta in Rai, al giornale radio. Divenne giornalista professionista nel 1982. Nella sua carriera seguì in particolare la politica e la cronaca giudiziaria.

Poi il passaggio al Tg3 verso la fine degli Anni ’80, dove divenne conduttrice. Nel 1995 il passaggio al Tg2 come conduttrice della nuova edizione delle 20:30, continuando a seguire il Quirinale.

Nel corso degli anni, in un paio di occasioni, prestò il suo volto al mondo dello spettacolo impersonando sé stessa. La prima volta nel 1998 prendendo parte a Un medico in famiglia: nella scena interpretava sé stessa mentre realizzava un servizio giornalistico per la televisione. Nel 2000 recitò nuovamente nel ruolo di sé stessa nel film Zora la vampira.

L’incontro fra Luca Giurato e Daniela Vergara

Quello di Luca Giurato per Daniela Vergara fu amore a prima vista. Anzi, a primo ascolto dal momento che Giurato per prima cosa sentì la voce della sua futura moglie e se ne invaghì.

Questo il racconto del loro primo incontro:

Ho incontrato Daniela nel corridoio di Montecitorio, lei era una giovanissima e attraentissima reporter di una agenzia di notizie, alla quale La Stampa, il mio giornale, era abbonato. Mi sono invaghito prima di tutto della voce, quando chiamava per dare le notizie che aveva raccolto. Dopo due telefonate, mi dissi che avrei voluto conoscerla. Vado a Montecitorio e chiedo ad un amico, dove potessi trovarla. Ce l’avevo di fronte a me, una creatura che definire meravigliosa è poco. Le faccio un sorriso, ma lei continuò a lavorare. Ci sono volute le sette fatiche di Ercole, più le mie, per invitarla a prendere un caffè e poi una cena. Dopodiché da una breve convivenza siamo passati ad un matrimonio.

Da gaffeur professionista, Giurato inserì uno strafalcione anche nel racconto del primo incontro con Daniela Vergara: infatti secondo il mito, le fatiche di Eracle furono 12.