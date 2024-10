Mandato d'arresto europeo per Kylian Mbappé? La richiesta dalla Svezia dopo le accuse di stupro al francese

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo le accuse di stupro, per Kylian Mbappé potrebbe scattare un mandato d’arresto europeo: ne è certa la stampa svedese, che ha chiaramente accusato il calciatore francese. Secondo i media, la Polizia avrebbe raccolto prove inconfutabili che incastrano lo sportivo, dopo la denuncia da parte di una donna (della quale non sono note le generalità).

Possibile mandato di arresto europeo per Mbappé

La stampa svedese ha parlato di un’indagine nei confronti di Mbappé, accusato di stupro ai danni di una giovane donna, che avrebbe sporto denuncia lo scorso 12 ottobre.

Aftonbladet è stato il primo giornale svedese a parlare della vicenda, poi ripresa anche da Expressen, TV4 e altri media locali.

In molti casi, il calciatore è stato citato per nome in maniera diretta. Secondo i media della Svezia, tra l’altro, la Polizia locale avrebbe già raccolto non solo prove, ma anche diverse tracce per incastrare il colpevole dello stupro.

Le Forze dell’Ordine avrebbero sequestrato indumenti e capi intimi per proseguire con le indagini.

E il giornale Aftonbladet si spinge oltre, parlando di un possibile mandato d’arresto europeo richiesto dalla Svezia nei confronti dello sportivo.

I portavoce del calciatore smentiscono le accuse

Immediata la reazione dei collaboratori di Mbappé, che hanno parlato di una “voce calunniosa” partita dal giornale Aftonbladet.

Con un comunicato ufficiale, infatti, i portavoce del calciatore hanno voluto precisare che le accuse nei confronti dello sportivo sono false, oltre che inaccettabili.

Il comunicato prosegue minacciando azioni legali nei confronti di coloro che, secondo i collaboratori del calciatore, stanno solo cercando di distruggere l’immagine di Mbappé.

Parole forti dunque, e accuse di diffamazione ai danni dello sportivo, che potrebbero avere un seguito.

La reazione dopo l’accusa di stupro

In particolare, la legale di Mbappé, l’avvocato Marie-Alix Canu-Bernard ha dichiarato che il suo assistito sarebbe “stupito, ma sereno” dopo le accuse a lui rivolte dai giornali svedesi.

“Sa cosa non ha fatto” ha ribadito l’avvocato, che ha confermato inoltre la volontà, da parte del calciatore, di sporgere denuncia per diffamazione. La legale ha anche ricordato che in Svezia vige il segreto in caso di indagini in corso e che, al momento, le Forze dell’Ordine non hanno confermato alcuna accusa nei confronti del calciatore.