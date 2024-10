Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia? Era stato visto in discoteca a Stoccolma, lui nega

Il calciatore francese Kylian Mbappè sarebbe indagato dalla polizia svedese per “stupro e aggressione sessuale” dopo la sua visita a Stoccolma la scorsa settimana. A dare la notizia è il quotidiano Expressen, dopo che l’atleta ha parlato di “fake news” sul suo conto.

Kylian Mbappè indagato per stupro e violenza sessuale?

Secondo Expressen, l’attaccante francese è considerato un “ragionevole sospetto” nell’indagine, il livello più debole di accusa secondo la legge del paese scandinavo.

Oltre a Expressen, anche Aftonbladet ha affermato che è proprio Mbappé la persona al centro delle accuse.

Fonte foto: ANSA Kylian Mbappé

Il fuoriclasse francese si è pronunciato su X in merito alla questione. In particolare ha commentato l’articolo apparso sulla testata Aftonbladet.

Il calciatore: “Fake news”

“FAKE NEWS! Sta diventando così prevedibile, il giorno prima di un’udienza come se fosse un caso”, ha scritto il giocatore del Real Madrid, tracciando un collegamento tra l’articolo di Aftonbladet e l’udienza prevista per martedì davanti a una commissione della Ligue de Football Professionnel (LFP) per il braccio di ferro finanziario in corso tra lui e il Paris Saint Germain.

In particolare, l’asso francese chiede alla sua ex squadra, dalla quale si è separato in maniera tempestosa per trasferirsi al Real Madrid, 55 milioni di euro di arretrati fra stipendi e bonus.

Lo staff di Mbappé: “Accuse false, inaccettabile”

Anche l’entourage del calciatore è intervenuto per smentire il caso. In una nota stampa inviata all’Afp lo staff parla di “una nuova voce diffamatoria da parte del media svedese Aftonbladet”. “Queste accuse – prosegue il comunicato – sono completamente false e irresponsabili e la loro diffusione è inaccettabile”.

“Per porre fine a questa metodica distruzione dell’immagine – ha concluso l’entourage del campione – saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ristabilire la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolto nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappé soffre ripetutamente”.

Sul fronte Psg, indirettamente tirato in mezzo da Mbappè nel suo tweet, non ci sono al momento commenti ufficiali, ma Afp ha rivelato che una fonte vicina al club ha fatto sapere che la squadra ha intenzione di “ignorare” quanto scritto dall’atleta e “mantenere la sua classe e dignità”.

Svezia, cosa sappiamo del caso Mbappé

Nelle scorse ore la procuratrice di Stoccolma ha confermato l’esistenza di un’inchiesta per stupro, ma senza fare il nome di Mbappé. Chi invece ha citato il giocatore sono state le testate Expressen e Aftonbladet.

Expressen sostiene che gli agenti della polizia, nella giornata di ieri, si sarebbero recati nell’hotel in cui ha alloggiato il giocatore per raccogliere testimonianze ed eventuali elementi materiali utili all’inchiesta. Secondo il giornale svedese, sarebbero stati portati via dall’albergo un paio di mutande, dei pantaloni e una maglia, entrambi neri.

Mbappé si trovava a Stoccolma la scorsa settimana in quanto la nazionale francese ha giocato nella capitale un match di Nations League contro Israele. L’attaccante, però, non è stato convocato per la partita ufficialmente perché “non in buone condizioni”.

“Questa notizia non è buona per la nostra nazionale”, ha commentato il ct francese, Didier Deschamps, in riferimento alle voci relative al presunto stupro.