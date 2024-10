Mamma di Ghali ha un tumore, il racconto del rapper che ha pensato di dire stop alla musica

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ghali si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, “Niente panico”, un brano che per lui ha un significato particolare e molto personale. In un toccante messaggio affidato ai social, il rapper ha raccontato il difficile momento che ha affrontato al fianco della madre, a cui è stato diagnosticato per la terza volta un tumore.

Il post di Ghali sul tumore della mamma

L’uscita della canzone, prevista per venerdì 11 ottobre, avviene durante il mese della prevenzione del cancro al seno, un periodo che coincide con le giornate di sensibilizzazione alla salute mentale, argomenti che si legano alla recente esperienza dell’artista.

“Questa è la canzone più importante della mia vita” ha scritto Ghali nel lungo post in cui ha aperto il proprio cuore ai fan.

Mia mamma si doveva operare, un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e, mentre lo faceva, piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto.

Il rapper e il pensiero di lasciare la musica

Il rapper ha confessato di essersi trovato a fare i conti con la propria carriera e il senso del successo. “La paura che mia mamma non riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte. Mi chiedevo se stessi sprecando il mio tempo, se fosse giusto continuare a fare musica mentre lei stava male” ha continuato, ammettendo di aver pensato più volte di abbandonare tutto.

È stato proprio durante uno di questi momenti di sconforto che è nato il nuovo singolo.

Ghali racconta di essersi ritrovato nel giardino dell’ospedale, dove spesso andava a prendere una boccata d’aria.

Ghali

“Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su ‘Niente panico’. Mi emoziono sempre quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso. Il vento intorno a me si è sollevato, ho sentito una carezza e le lacrime mi scivolavano sul viso. In quel momento ho capito di aver scritto una cura”.

La dedica del brano

Fortunatamente, l’operazione è andata bene e la madre di Ghali ha superato ancora una volta la malattia.

“Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, a chiunque sia in balia della paura” ha spiegato il rapper.

