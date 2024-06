Ghali accusa Radio Italia Live di censura per la richiesta pro-Palestina, la replica: "Solo un equivoco"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ghali ha accusato Radio Italia di averlo censurato in occasione dell’evento Radio Italia Live di Napoli. Secondo il rapper italo-tunisino, l’emittente lo avrebbe cancellato dal cast dell’appuntamento partenopeo in seguito alle parole pro-Palestina, con richiesta di un minuto di silenzio nel corso dell’evento in piazza Duomo a Milano lo scorso 15 maggio. Ma Radio Italia non ci sta e smentisce la censura, spiegando invece che si è trattato solo di “un equivoco”.

Ghali e la richiesta pro-Palestina all’evento Radio Italia Live

Le accuse rivolte da Ghali a Radio Italia si baserebbero sulla reazione avuta dall’emittente a una richiesta fatta nel corso del Radio Italia Live di Milano dello scorso 15 maggio.

Il rapper italo-tunisino, in occasione dell’appuntamento in piazza Duomo, aveva infatti chiesto un minuto di silenzio “per tutte le vittime in Palestina”.

L’accusa di censura di Ghali a Radio Italia Live

“Sono stato punito per questo. Perché dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato. Questo è successo due giorni fa. Sono deluso, scioccato e sorpreso, ma non mi pento” ha rivelato Ghali nell’intervista a “Real Talk” di Middle East Eye.

Una chiara accusa di censura dell’italo-tunisino che ha sottolineato di essere sorpreso di essere stato censurato in evento che ha a che fare con l’arte e con la musica in un Paese in cui c’è libertà d’espressione.

“Il palco è per me un posto per comunicare, per mandare un messaggio. Non è nel mio stile fare musica senza un messaggio, ho sempre unito le sue cose” ha detto il cantante.

Fonte foto: ANSA Ghali a Sanremo

La replica di Radio Italia

Ma Radio Italia non ci sta e replica alle accuse, spiegando che quello col rapper è solo un equivoco che “potrà essere sicuramente confermato”.

Nella smentita, infatti, l’emittente ha spiegato che l’invito di Ghali per l’evento di Napoli era stato cancellato per tempo dopo che lo stesso rapper aveva chiesto con insistenza di partecipare all’evento di Milano.

L’invito per Napoli è quindi automaticamente decaduto e, infatti, il nome di Ghali non è mai apparso nell’elenco ufficiale del cast di Napoli, rilasciato lo scorso 28 maggio.

Da parte di Radio Italia è arrivata quindi la precisazione dovuta: “Il palco di Radio Italia Live – Il Concerto ha sempre garantito e sempre garantirà la massima libertà espressiva agli artisti ospiti”.