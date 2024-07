Maltempo su Torino con una nuova bomba d'acqua che blocca la tangenziale e parte della città

Torino è di nuovo in preda a gravi disagi a causa del maltempo: una violenta tempesta ha colpito la città, rendendo impraticabile la zona sud per i mezzi pubblici e causando un blocco totale del traffico sulla tangenziale. Danni e allagamenti si sono verificati anche in altri paesi limitrofi.

Bomba d’acqua a Torino

Secondo quanto riportato da Torino Oggi, una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Torino nel pomeriggio di domenica 7 luglio. Attorno alle 18, forti raffiche di vento e abbondante pioggia hanno provocato diversi allagamenti nel capoluogo piemontese.

L’acqua ha messo in ginocchio soprattutto la zona sud della città, con ripercussioni anche sulla tangenziale dove, secondo quanto riferito dalla testata locale, si è registrato un lungo blocco della circolazione, con le auto che procedevano a passo d’uomo.

Alberi caduti e persone bloccate dal nubifragio