Maltempo in Lombardia, il video delle auto bloccate in un sottopasso nel Varesotto: scatta l'allerta a Milano

Il maltempo in Lombardia non dà tregua: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Tradate, nel Varesotto, per liberare alcune auto rimaste bloccate in un sottopasso a causa delle forti piogge che hanno ridotto il passaggio a una vasca d’acqua. Il Varesotto è una delle zone maggiormente colpite dalle condizioni meteo avverse.

Come riporta Ansa, a Buguggiate un albero caduto ha reso impossibile la viabilità lungo la Sp17, fortunatamente senza provocare morti né feriti. Ancora, tra Varese e Como sono stati numerosi gli interventi per il taglio di piante pericolanti o per la rimozione delle stesse dopo la loro caduta sulla strada. Alle squadre locali si sono aggiunti i rinforzi da Milano e Monza.

Da Milano, inoltre, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato la proroga dell’allerta gialla sulla città meneghina: inizialmente l’allerta era stata diramata sabato 6 luglio fino alle 12 di domenica 7, ma il persistere dei temporali ha costretto le autorità a estendere l’allarme fino alle 6 di lunedì 8 luglio.

L’allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Le autorità invitano i cittadini a tenersi lontani dai sottopassi, a non sostare sotto gli alberi né nei pressi di impalcature a rischio crollo per i forti venti.