Maltempo Nord Italia con pioggia e Lambro esondato a Milano e frane in Liguria, allerta meteo rossa in Veneto

Attesi nuovi peggioramenti delle condizioni meteorologiche per la giornata del 9 ottobre: scatta l’allerta meteo in diverse regioni. In alcuni settori del Veneto è stata dichiarata l’allerta rossa, in cinque quella arancione. Maltempo e pioggia anche a Milano.

Allerta meteo: peggioramenti in Veneto, allagamenti nel Comasco

Diverse regioni del Nord Italia si preparano ad affrontare una nuova giornata di allerta meteo.

Tra le zone sotto osservazione in questo momento, innanzitutto, il Veneto. La Protezione Civile di Marghera, in provincia di Venezia, ha dichiarato allerta gialla fino alle 14 del 9 ottobre.

I soccorsi all’opera nel Comasco

L’allarme è stato diramato a causa delle criticità idrogeologiche e idrauliche: non sono infatti escluse possibili inondazioni.

Anche nella zona del Veneto Orientale è stata diramata un’allerta arancione. Particolare attenzione verrà rivolta ai corsi d’acqua della zona: Sile, Livenza, Lemene, Tagliamento.

L’allerta massima è stata dichiarata anche per le zone di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Piave pedemontano.

Paura nel Comasco, con relativi allagamenti e forte preoccupazione per il livello del lago in salita. Tuttavia, il rischio esondazione sembra scongiurato.

La situazione in Toscana e in Liguria

Allerta meteo anche in Toscana, dove nella giornata di ieri le esondazioni hanno causato disagi alla popolazione.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto prestare il proprio intervento per il salvataggio di due persone, che a Molin Nuovo erano rimaste bloccate in un podere privato.

Danni anche a Siena, dove i Vigili hanno dovuto prestare soccorso in diverse zone a causa delle inondazioni.

Il maltempo ha inoltre investito anche la Liguria, dove è stata segnalata una frana: a Masone, frazione Bertè, alcune abitazioni sono rimaste isolate.

Per fortuna, nonostante l’isolamento, la frana non ha coinvolto le abitazioni in maniera diretta.

Maltempo e pioggia a Milano, allerta arancione in cinque regioni

Sul resto del Nord e del Centro Italia si attendono diversi peggioramenti nella giornata odierna.

Cinque sono le regioni in cui è prevista l’allerta arancione, per rischio idraulico e idrogeologico: Lombardia, Trentino Alto-Adige, il già citato Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

La situazione in Lombardia, dopo i disagi della giornata di ieri e l’allarme legato alle esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso, resta da monitorare. Si attendono maltempo e pioggia a Milano per la giornata odierna.

Il maltempo, comunque, potrebbe coinvolgere zone più a Sud nelle prossime ore. In alcune aree della Basilicata, della Campania e della Puglia è stata dichiarata l’allerta gialla per rischio temporali.

In Lazio, Molise e Umbria l’attenzione è invece puntata sui bacini, in quanto l’allerta gialla diramata per la giornata odierna si riferisce al possibile rischio idrogeologico.