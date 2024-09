Maltempo a Modigliana in Emilia Romagna, esplode un fiume: centro abitato sommerso, situazione critica

Immagini drammatiche da Modigliana, dove l'”esplosione” del fiume Marzeno ha fatto finire sott’acqua la quasi totalità del centro abitato in provincia di Forlì-Cesena. L’ondata di maltempo che sta investendo l’Emilia-Romagna si è abbattuta sull’area provocando un’alluvione alla quale ha fatto seguito all’esondazione dei corsi d’acqua che attraversano il paese, già colpito duramente dall’inondazione del 2023. L’emergenza ha portato all’evacuazione di diverse famiglie dalle loro case.

Il fiume “esploso”

Ad aggiornare il quadro è stato il sindaco del comune nel Forlivese, Jader Dardi: “La situazione è più grave rispetto al 2023. Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la prefettura. Il fiume Marzeno è esploso in questi minuti” ha detto il primo cittadino.

Modigliana fu tra i paesi devastati dall’alluvione che investì l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, provocando molteplici frane sul territorio del comune.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’area del comune di Modigliana, nel Forlivese, colpita dall’alluvione

L’evacuazione a Modigliana

Mentre le precipitazioni non accennano a cessare, la stragrande maggioranza delle abitazioni sono state sommerse per l’esondazione dei corsi d’acqua, rendendo necessaria l’evacuazione di molte famiglie.

Gli sfollati sono stati indirizzati al Palazzetto dello Sport, dove la Protezione civile ha allestito delle brandine per la notte, mentre chi resta in casa deve invece rimanere ai piani alti.

L’onda d’acqua che ha travolto Modigliana ha fatto salire l’allerta anche nel comune di Brisighella: “Da Modigliana sta arrivando un’onda improvvisa e di grande entità passando dalla frazione di Marzeno. Si chiede a tutti i residenti di via Moronico via Moto delle Balze e via Molino Vecchio di evacuare le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza” ha scritto sui social il Comune nel Ravennate, dove si sta allestendo una scuola per accogliere le famiglie evacuate.

Intanto a Tredozio, nel Forlivese, un edificio già danneggiato dal terremoto dello scorso anno è crollato e i collegamenti dalla valle del Tramazzo verso Faenza sono bloccati.

Il maltempo in Emilia Romagna

In seguito al maltempo sull’Emilia Romagna e al violento nubifragio registrato nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, sull’area sono stati registrati oltre 100 millimetri di pioggia. Precipitazioni che dall’inizio dell’ondata di maltempo hanno fatto segnare 248,6 millimetri di acqua.

Secondo quanto riportato da Forlì Today, il torrente Tramazzo ha al di sopra della soglia rossa, con un livello idrometrico di 2,25 metri in aumento. Alle 18.30 la piena aveva toccato quota 2,31 metri.