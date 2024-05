Maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, allagamenti e scuole chiuse: situazione da Vignola e Valsamoggia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Emilia Romagna in queste ore, tra esondazioni, strade allagate e scuole chiuse.

Maltempo in Emilia: paura per il torrente Samoggia

Nella prima serata di lunedì 20 maggio il torrente Samoggia ha fatto scattare l’allarme soprattutto a Bazzano e a Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia. Le forti piogge del tardo pomeriggio hanno ingrossato il Samoggia generando un livello idrometrico da “allerta rossa”, indicato da Arpae. Il Samoggia ha superato la soglia e il corso d’acqua in diversi punti, allagando le strade.

Sempre per il maltempo, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, è stata momentaneamente chiusa la strada provinciale 37, al confine col territorio della provincia di Bologna, a causa della tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. Disagi anche sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, nel territorio di Vignola e Marano sul Panaro. Strade allagate e danni anche a Savignano per un prolungato temporale che ha interessato il comune nella provincia di Modena. Maltempo con pioggia battente anche sulla Bassa Reggiana, in particolare nella zona di Rolo al confine con il Modenese, dove si sono registrati disagi con allagamenti in strada, piani bassi e scantinati, con interventi di motopompe dei vigili del fuoco. Problemi anche a Novellara e Cadelbosco Sopra. Alcune situazioni di criticità sono state segnalate anche in provincia di Parma, a Fornovo di Taro.

Fonte foto: Tuttocittà,it

Tra i comuni più colpiti dal maltempo in Emilia c’è Vignola, dove sono state anche chiuse le scuole.

Scuole chiuse in Emilia per il maltempo

Il sindaco del Comune di Valsamoggia Daniele Ruscigno ha annunciato la chiusura di tutte le scuole per il maltempo. Le sue parole: “Il violento nubifragio che ha colpito anche il nostro territorio, ha provocato diversi allagamenti, smottamenti e compromesso diverse strade. I primi dati stimano circa 80mm di pioggia caduti in 3 ore, la quantità di pioggia che mediamente è attesa in 3 mesi. A ora non risultano persone ferite o disperse mentre diversi sono stati gli interventi in soccorso della popolazione”.

Scuole chiuse il 21 maggio in via precauzionale anche a Vignola, in provincia di Modena, a causa del nubifragio. Dalle prime verifiche, nelle sedi delle scuole, sono stati riscontrati danni circoscritti ad alcuni punti. Considerata l’incertezza sull’andamento del fenomeno atmosferico, però, il Comune ha deciso di tenere chiuse le aule in modo da poter effettuare verifiche più approfondite.

Oltre 180 interventi nel Modenese per maltempo

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, sono stati oltre 180 gli interventi tra lunedì e le prime ore di martedì dei vigili del fuoco nella provincia di Modena per allagamenti causati dalle forti piogge. Gli interventi si sono concentrati nei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. Tantissime sono state le richieste per svuotamenti di garage.

Anche nel Bolognese gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre un centinaio. Decine di richieste sono arrivate dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Per lo più i vigili del fuoco sono intervenuti per danni d’acqua, prosciugamenti e alberi pericolanti.

La situazione maltempo in Emilia oggi martedì 21 maggio

Precipitazioni ancora forti sono attese nella mattinata di martedì 21 maggio, in particolare sul settore centro-occidentale, ma, stando al bollettino dell’Arpae, si va verso l’attenuazione nelle prossime ore con tendenza a schiarite. Rovesci isolati attesi nuovamente nella notte.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.