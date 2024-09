Maltempo in Toscana, temporali e nubifragi da Pisa a Livorno: si estende l'allerta arancione, la situazione

Sono ore difficili per la Toscana, colpita in pieno dall’ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova i residenti e i soccorritori. Nel corso del weekend la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione su sei regioni dal nord al centro Italia, con fenomeni intensi a partire dal pomeriggio di domenica 8 settembre. Mentre scriviamo, infatti, temporali e nubifragi sono in corso da Pisa a Livorno e nelle zone limitrofe.

Maltempo in Toscana tra temporali e nubifragi, la situazione

Nel pomeriggio di domenica 8 settembre il maltempo si è abbattuto sulla Toscana, sferzata da temporali e nubifragi. Come riporta La Nazione, dalla mattina la Versilia è colpita da violenti grandinate e raffiche di vento, in particolare su Forte dei Marmi e Massarosa.

Tuttavia, secondo le previsioni, la fase più acuta della perturbazione sarebbe attesa nella tarda serata. Nel corso del pomeriggio il fronte temporalesco si è spostato verso Firenze.

Fonte foto: ANSA L’ondata violenta di maltempo si è abbattuta sulla Toscana: dalla Versilia a Firenze insistono temporali, nubifragi, grandinate e sono in corso allagamenti

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato ai cittadini che sul territorio sono stati registrati circa 2000 fulmini in circa due ore.

L’allarme si è dunque esteso in tutto il territorio, dove si sono verificate frane e sono caduti alberi. In uno dei casi, un albero ha bloccato il passaggio lungo la via Aurelia. Numerose le richieste di intervento da parte dei residenti della provincia di Firenze, da Campi Bisenzio a Calenzano.

In questi ultimi casi, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di alcune autovetture rimaste intrappolate nei sottopassi allagati.

Le conseguenze sulla viabilità

A causa del maltempo, le piogge hanno causato allagamenti lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, mentre lungo l’autostrada A1 la polizia stradale ha rilevato rallentamenti da Firenze Impruneta a Aglio per un totale di 30 chilometri.

Corriere della sera scrive che nella mattina di domenica 8 settembre è stata sospesa la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Faenza tra le stazioni di Marradi e Faenza a causa delle condizioni meteo avverse. A Firenze, inoltre, è stata sospesa la fermata Cascine della linea tramviaria T1.

Le previsioni

Secondo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile sabato 7 settembre, nelle ore pomeridiane di domenica 8 la perturbazione atlantica di passaggio sull’Italia colpirà maggiormente le regioni dal nord al centro per poi diradarsi durante la notte. Secondo 3B Meteo si tratterebbe della “prima vera perturbazione autunnale” dall’inizio di settembre.

La Toscana, come dicono anche i riscontri, è la regione più colpita. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 la perturbazione si sposterà verso sud colpendo Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.