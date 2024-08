Maltempo in Sardegna con pioggia, grandine, fulmini e allagamenti: le zone colpite e la situazione attuale

Il maltempo sferza la Sardegna, con l’avanzata di pioggia e temporali che spostano gli allagamenti e i conseguenti disagi dal nord Italia al centro sud. Diverse le zone interessate dalle condizioni metereologiche avverse, con numerosi interventi delle autorità nelle zone del Campidano Oristanese, nel nord ovest e nel Nuorese, senza escludere l’isola dell’Asinara. Le notizie sono ancora in aggiornamento.

Maltempo in Sardegna, cosa sta succedendo

Metà dell’isola di Sardegna è interessata da una robusta ondata di maltempo che porta con sé temporali, pioggia e grandinate di forte intensità. Dopo la canicola estiva, e dopo le tragiche notizie in arrivo da Lombardia e Piemonte, una vera e propria tempesta di fulmini si è abbattuta dal nord ovest al sud est della regione. Lo riporta La Nuova Sardegna.

Una delle zone più interessate dalla perturbazione è la Gallura, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per problemi alla viabilità e per disagi registrati presso le abitazioni private.

Più dettagli arrivano da Matteo Tidili, meteorologo in servizio presso l’Unione dei Comuni del Sulcis e per la Rai. Tidili parla di “violento sistema temporalesco in atto sulla costa sud orientale dell’isola con precipitazioni molo forti”.

I fenomeni sono in corso venerdì 16 agosto dopo brevi rovesci registrati nella serata di giovedì 15. Inevitabile, quindi, l’abbassamento delle temperature.

Pioggia, temporali e allagamenti

Le segnalazioni più importanti arrivano da Oschiri, in provincia di Sassari. Le immagini mostrano lastre di ghiaccio che invadono le strade a seguito della forte grandinata. Lo stesso fenomeno ha bloccato l’uscita di un’autorimessa. A seguito delle numerose segnalazioni, il sindaco di Oschiri Roberto Carta ha comunicato ai cittadini che “i vigili del fuoco stanno facendo i primi interventi nei casi in cui gli allagamenti superano i 30 cm d’acqua”, per questo invita la popolazione alla “massima prudenza e attenzione”. “Ho la cantina allagata, non so più cosa fare”, scrive un residente.

Non sono mancati gli incidenti stradali: a Buddusò (Sassari) un giovane ha perso il controllo della sua auto a causa della strada allagata, ma è stato prontamente portato in salvo dai vigili del fuoco e non ha riportato ferite. Danni strutturali, invece, si sono verificati nella zona di Nuoro, dove lungo la 131 Dnc sono caduti diversi alberi. Anche a Nulvi, in provincia di Sassari, si sono verificati allagamenti.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo una nota dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, riportata da Sardinia Post, tra domenica 18 e lunedì 19 sulla Sardegna arriverà il maestrale con una velocità che potrebbe raggiungere i 50 chilometri orari “lungo le coste occidentali”. Nel corso del weekend le temperature scenderanno di circa cinque gradi, con le massime che non supereranno i 32 gradi.

Tuttavia, l’ondata di maltempo resisterà fino a sabato 17 agosto. Da martedì 20 e per almeno “una decina di giorni”, spiegano gli esperti, sarà tregua totale dal caldo per l’arrivo di un anticiclone di matrice atlantica.