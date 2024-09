Maltempo in provincia di Foggia, morto un vigile del fuoco travolto dall'acqua tra San Severo e Torremaggiore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia in provincia di Foggia, dove il maltempo ha messo in ginocchio diverse aree interessate da una tempesta di pioggia, vento, fulmini e grandine. Un vigile del fuoco è morto dopo che un fuoristrada del 115 è stato travolto da acqua e fango durante un’operazione di soccorso tra i Comuni di San Severo e Torremaggiore. Un altro operatore è rimasto ferito.

Un vigile del fuoco morto in provincia di Foggia a causa del maltempo

Il dramma si è consumato lungo la Provinciale 30, che collega i due Comuni del Foggiano, nella serata di martedì 17 settembre. Lo riporta il sito di news locali FoggiaToday.it.

La squadra era intervenuta in soccorso di un’auto in panne sul tratto stradale, quando è stata colta di sorpresa da un fiume in piena.

L'episodio si è verificato lungo la Provinciale 30, tra San Severo a Torremaggiore

Un collega della vittima, rimasto ferito durante l’incidente, è stato trasportato in ospedale.

Il corpo recuperato

Secondo quanto si apprende da Ansa, il corpo senza vita della vittima è stato recuperato nella notte in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena.

Il pompiere deceduto faceva parte del gruppo dei vigili del fuoco che era partito da Foggia.

L’uomo era un caporeparto. Al momento non è stata resa nota la sua identità.

Il maltempo in provincia di Foggia

Nella serata di martedì 17 settembre gran parte del Foggiano è stato al centro di una violenta tempesta durata diverse ore.

Il maltempo ha provocato non pochi disagi sul promontorio del Gargano, mettendo in scacco le vetture che in quel momento stavano percorrendo la statale tra Torremaggiore a San Severo, costrette a fermarsi nei pressi di una stazione di servizio nelle vicinanze.

Alle 19.30 un volontario della Protezione Civile aveva informato tramite Facebook che la viabilità era in tilt anche su un ‘altra arteria stradale, che collega San Severo e San Paolo di Civitate.

“Mio marito è bloccato da un’ora e mezza su quella strada!” aveva commentato, preoccupata, un’utente sui social.