Maltempo in Puglia, violento temporale v-shaped nel Salento e paesi sott'acqua: automobilisti bloccati

Maltempo nel sud Italia, in particolare in Puglia, dove un violento temporale ha colpito il Salento. La regione è stata investita da un fenomeno meteorologico intenso e persistente che ha causato gravi disagi, inondando strade e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà.

Maltempo in Puglia

Nel pomeriggio, un forte temporale ha interessato la Puglia, colpendo principalmente il nord del Salento fino al litorale ionico di Porto Cesareo.

Il violento nubifragio ha portato a forti precipitazioni, con accumuli significativi in ​​varie località: 66mm di pioggia a San Pancrazio Salentino, 29mm a Taranto e Manduria, 25mm a Maruggio. Questi dati evidenziano la potenza dell’evento atmosferico, che ha causato rapidamente allagamenti su strade e in diverse zone abitate.

Fonte foto: ANSA Maltempo in Puglia: il temporale nel Salento copre le auto

A Erchie, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare una persona rimasta intrappolata all’interno di un box, mentre in molte abitazioni al livello della strada l’acqua è entrata, causando ulteriori danni.

Temporale nel Salento

L’area è stata colpita da un temporale autorigenerante, fenomeno particolarmente pericoloso per la sua intensità e durata. La pioggia battente ha ridotto la visibilità sulle strade, provocando numerosi disagi alla circolazione.

Le immagini mostrano le difficoltà affrontate dagli automobilisti, con auto rimaste bloccate nell’acqua (come accaduto a Milano). Gravi allagamenti sono stati segnalati in paesi come San Pancrazio Salentino ed Erchie.

Le condizioni meteorologiche non sembrano migliorare nel breve termine: sono previste precipitazioni consistenti almeno fino alle 23 del 17 settembre.

Cosa indica v-shaped?

Il temporale che ha colpito il Salento è stato definito “a forma di V”, un termine che indica una specifica forma di temporale visibile dai radar meteorologici. Questa tipologia di temporale è caratterizzata da una forma a “V” e si distingue per la sua capacità di auto-rigenerarsi, mantenendo elevata l’intensità delle precipitazioni per un lungo periodo.

Tali temporali possono essere particolarmente distruttivi, poiché l’autorigenerazione prolunga l’evento meteorologico, aumentando i rischi di inondazioni e danni significativi.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e temporale. L’allerta è valida fino alle 20 del 18 settembre, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.