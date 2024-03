Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città: strade allagate. Allerta meteo fino a sera

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Acqua, fango e strade inondate. L’allerta meteo sta mettendo a dura prova la Liguria con disagi per i residenti e interventi dei vigili del fuoco che vanno avanti da ore in diverse zone della regione. L’allerta arancione è terminata alle 14 di domenica 10 marzo nella provincia di Imperia. Mentre proseguirà fino alle 18 nel resto della Liguria.

Evacuati i pazienti di una Rsa genovese per una frana

I disagi causati nella notte dalle piogge e dal vento si sono fatti sentire a Genova con diversi alberi caduti e alcuni smottamenti che hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco.

Le frane dei giorni scorsi hanno causato disagi anche per una Rsa del quartiere Coronata dove undici pazienti sono stati evacuati in via precauzionale per problemi legati alla sicurezza della struttura e causati dal maltempo.

E poi ci sono gli allagamenti che stanno mettendo tutt’ora sotto stress il territorio e le strade genovesi. È il caso, ad esempio, delle forti piogge che hanno inondato il sottopasso di via Pacoret De Sainbon.

Comuni colpiti da smottamenti e residenti isolati in Liguria

Ma il maltempo ha causato smottamenti anche in altre zone della Liguria. A Molini di Triora, in provincia di Imperia, una frana ha isolato circa 100 persone.

Stessa situazione per 70 persone che risultano isolate a Lavinia Alta, una frazione di Rezzo. Persiste, poi, l’interruzione della circolazione sull’Aurelia a Capo Noli.

A Finale Ligure, infatti, una frana è precipitata sulla carreggiata imponendo la chiusura al traffico della strada. L’Aurelia è stata poi riaperta a senso unico alternato a Mulinetti, nel comune di Recco.

Allerta meteo fino alle 18 in tutta la regione

In base alle nuove valutazioni dell’Arpal, l’allerta arancione nel Ponente Ligure si è conclusa alle 14. Ma il l’allarme maltempo proseguirà ancora nella giornata di domenica 10 marzo.

Fatta salva la zona del Levante, dove l’allerta è stata prorogata fino alle 21, in tutto il resto della regione l’allerta andrà avanti fino alle 18.

Anche in Francia il maltempo sta mettendo a dura prova i territori del sud del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità, infatti, sarebbero sette le persone che risultano disperse. Tra queste, anche due bambini.