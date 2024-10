Maltempo in Liguria, bambini chiusi dentro la scuola a Celle su richiesta del sindaco: "Situazione grave"

Situazione drammatica a Celle Ligure, in provincia di Savona. Mercoledì 16 ottobre il sindaco, Marco Beltrame, ha deciso di chiudere i bambini a scuola a causa del maltempo: resteranno lì “fino a nuovo ordine“. L’intera Liguria è sott’acqua.

A causa delle forti piogge nel Savonese si sono verificati allagamenti di strade e scantinati, ma anche frane.

I comuni più colpiti dell’area sarebbero Calice Ligure e Celle Ligure.

Proprio a Celle, il sindaco Marco Beltrame – durante l‘allerta gialla per temporali – ha deciso di tenere chiusi i bambini a scuola, “fino a nuovo ordine”.

Lo ha riferito in un primo video, pubblicato su Facebook alle ore 14:22:

“La situazione è delicata, è da allertaquantomenorossa da quello che stiamo vedendo. La decisione del Comitato operativo comunale (Coc) e mia è quella di chiudere tutto, già da oggi alle 14:30, cià che sono impianti sportivi, parchi, centri ricreativi, biblioteca. Le scuole sono un discorso a parte: i bambini che stanno uscendo ora usciranno, quelli che hanno il doposcuola e si devono fermare rimarranno a scuola, al primo piano, fino a nostro ordine. Siamo già in contatto con famiglie e insegnanti, i bambini verranno portati al piano superiore e resteranno lì finché non lo decideremo noi. Abbiamo dei crolli, delle frane, strade allagate, i tombini non ricevono perché sta piovendo veramente troppo. Chiedo a tutti per favore di non muovervi, noi ora partiremo con le squadre della Protezione civile, che stanno attivandosi, inizeremo a monitorare il territorio. Abbiamo attivato le squadre d’emergenza, quindi per favore non uscite se non necessario”.