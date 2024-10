Fiumi esondati in Liguria per il maltempo, chiusa l'autostrada A10 e la ferrovia: diramata allerta arancione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Liguria si trova nuovamente in ginocchio a causa del maltempo, con forti piogge che stanno colpendo la regione e causando l’esondazione di diversi fiumi e torrenti. Le condizioni meteo critiche hanno portato mercoledì 16 ottobre alla chiusura di importanti vie di comunicazione, tra cui l’autostrada A10 e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Quest’ultima è stata interrotta tra Pietra Ligure e Loano, mentre l’A10 è chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione Genova a causa di allagamenti.

Maltempo in Liguria, i fiumi a rischio esondazione

Il torrente Nimbalto, vicino a Loano, è uno dei principali corsi d’acqua a rischio esondazione, e per questo motivo è stata sospesa la circolazione ferroviaria dalle ore 14, con la successiva attivazione di un servizio sostitutivo di autobus.

Altri fiumi che hanno rotto gli argini sono il Bormida, che ha esondato in località come Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, provocando allagamenti e danni alle infrastrutture.

Fonte foto: Facebook Andrea Figoni / Cristiano Marafron

Anche il torrente Letimbro è in una situazione critica, con l’acqua che ha raggiunto livelli preoccupanti in diverse zone della provincia di Savona.

Il maltempo ha già causato la chiusura delle scuole in molte località, tra cui La Spezia e altri comuni delle province di Genova e Savona, come Sestri Levante, Varazze e Pietra Ligure.

Traffico ferroviario in tilt, code in autostrada

Il traffico ferroviario e stradale rimane pesantemente compromesso. Tra le 14 e le 15.35, due Intercity sono stati cancellati e diversi treni regionali hanno subito ritardi fino a 45 minuti.

Sull’A10 si registrano chilometri di coda, con l’uscita obbligatoria a Varazze. I cittadini sono invitati a evitare gli spostamenti non necessari e a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti delle autorità locali.

L’allerta arancione

Le previsioni non sono incoraggianti. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal) ha esteso l‘allerta arancione fino al 17 ottobre, con temporali previsti in particolare nell’entroterra savonese e genovese, dove si stimano accumuli di pioggia superiori a 150 millimetri.

In alcune aree non si escludono picchi fino a 300 millimetri.

Sindaco chiude i bambini a scuola

Il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, ha lanciato un appello alla popolazione affinché i bambini rimangano a scuola, al primo piano degli edifici, fino a nuovo ordine.

Nella stessa zona, una frana ha causato l’interruzione dell’Aurelia, già soggetta a smottamenti e allagamenti, mentre altri comuni segnalano allagamenti diffusi e alberi caduti.