Maltempo e alluvioni in Slovenia per la pioggia torrenziale: persone salvate con elicotteri, paura in Croazia

Alluvioni e inondazioni hanno travolto la Slovenia che deve fare i conti ancora una volta con l’ennesima violenta ondata di maltempo subita nell’arco di poche settimane. Tra giovedì 3 agosto e venerdì 4 sono caduti nelle zone più colpite del Paese oltre 100 millimetri di acqua, corrispondenti in media a un mese di pioggia. Le forti precipitazioni hanno causato da Nord a Sud frane e allagamenti che hanno reso inagibili strade e ponti. Il bilancio è al momento di tre morti e di circa 16mila abitazione rimaste senza elettricità, con molte famiglie evacuate anche tramite l’uso di elicotteri. Intanto l’allerta meteo si sposta anche ad altre aree d’Europa, in particolare nella vicina Croazia che teme di essere nuovamente investita da forti nubifragi.

L’alluvione in Slovenia

Secondo quanto riferito dai media sloveni, in seguito all’alluvione è stato dichiarato lo stato d’emergenza a Komenda, a nord della capitale Lubiana, mentre nella città di Kamnik le persone sono state invitate a non lasciare le proprie case. Il comune, insieme a quello di Kranj, sempre nella zona settentrionale del Paese, è tra i più colpiti: i collegamenti con le due località risultano difficili a causa delle numerose strade strade interrotte per via dell’acqua alta, le frane e la caduta di alberi. Diversi ponti dell’area sono crollati, come accaduto a fine luglio in Alto Adige, ostacolando notevolmente i soccorsi.

Molte le evacuazioni in diverse parti della Slovenia, tra cui la Valle della Licnica, a nord-ovest di Lubiana. I nubifragi hanno provocato inondazioni e smottamenti anche nella regione nord-occidentale della Gorenjska, nella zona di Skofja Loka e nelle valli di Selca e Poljane. In previsione di altre intense precipitazioni, l’Agenzia slovena per l’ambiente (ARSO) ha alzato l’allerta meteorologica al massimo livello su larga parte della Slovenia.

Massive flash floods due to heavy rainfall in Slovenia, Balkans 🇸🇮 (04.08.2022) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/FUjfSOJLqc — Disaster News (@Top_Disaster) August 4, 2023

L’allerta meteo in Europa

L’ondata di maltempo non riguarda però solo la Slovenia, ma sta interessando anche altri Paesi in Europa. Per questo Bruxelles sta mantenendo alta l’attenzione sull’allerta meteo su tutta l’Ue.

A spiegarlo, in un tweet, è il commissario Ue per la gestione delle Crisi, Janez Lenarcic: “La situazione dei disastri in Europa: in Serbia allerta rossa per alte temperature e pioggia; in Slovenia allerta rossa per la pioggia; in Ungheria, Croazia, Slovenia, Norvegia, Svezia e Austria allerta alluvioni; in Bulgaria, Croazia, Cipro, Spagna, Italia, Grecia, Francia, Portogallo e Turchia estremo pericolo di incendi”.

“Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a fornire assistenza”, ha aggiunto il commissario.

La situazione in Croazia

Tra i Paesi a rischio alluvioni c’è in particolar modo la Croazia, al confine con la Slovenia e, come i vicini, già colpito nelle ultime settimane da forti nubifragi che hanno provocato danni e vittime.

A fine luglio i Balcani occidentali sono stati investiti da forti piogge, vento e grandine. Colpiti in particolare Croazia, dove le vittime sono state due, Bosnia-Erzegovina e Serbia, con centinaia di interventi di vigili del fuoco e squadre di soccorso per la rimozione di alberi sradicati dal vento, tetti scoperchiati, capannoni abbattuti e cartelloni pubblicitari spazzati via dalla tempesta. Numerose le interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.