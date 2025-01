Malore per Patti Smith durante il concerto in Brasile, cantante 78enne sviene durante l'esibizione

Patti Smith è svenuta durante un concerto a San Paolo in Brasile. Il malore è sopraggiunto dopo giorni di intensa emicrania. Dopo la caduta, la cantante è stata portata nel backstage su una sedia a rotelle, ma è poi tornata sul palco per scusarsi di avere interrotto la performance. “Sto assolutamente bene”, ha dichiarato in seguito per rassicurare i fan.

Patti Smith svenuta in concerto

La cantante 78enne si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective e stava recitando alcuni scritti sulla crisi climatica accompagnata da una base musicale.

“Purtroppo mi sono sentita male e il dottore ha detto che non posso continuare,” ha riferito al pubblico dopo essere tornata indietro sul palco in sedia a rotelle, accompagnata dai paramedici.

“Dovremo trovare una soluzione. Mi dispiace moltissimo”. Prima di andare via e concludere la serata, Patti Smith ha voluto interpretare ancora un’ultima canzone, intonata insieme al pubblico, il cavallo di battaglia Because The Night del 1978.

Gli organizzatori hanno pregato i fan di “evitare di pubblicare filmati in questo momento delicato”, ma i social si sono riempiti di video che mostrano Patti Smith distesa sul palco del teatro Cultura Artística di San Paolo.

Come sta Patti Smith oggi

“Sto bene. Potete sentirlo, sto bene,” ha detto all’Associated Press nella mattina di giovedì 30 gennaio. “L’intera vicenda è stata enormemente esagerata”.

Poi il comunicato pubblicato su Instagram: “Questo è per far sapere a tutti che sto bene. Un grossolano ed esagerato resoconto è stato diffuso dalla stampa e dai social media. Avevo qualche capogiro post emicrania…”

E ancora: “Sono stata visitata da un eccellente dottore ed è andato tutto benissimo. Per favore non prestate ascolto ad altre versioni. Con tutti i conflitti nel mondo, questo incidente del tutto spiegabile non merita così tanta attenzione”.

“Fidatevi, sto bene”, ha concluso ringraziando i fan per il loro interesse.

Il ricovero in Italia

Nel dicembre del 2023, Patti Smith era stata ricoverata brevemente in Italia, a Bologna, per un forte sbalzo di pressione.

Nel 2020, aveva raccontato al Guardian di avere sofferto di una condizione bronchiale cronica che l’ha costretta a rimanere in casa durante la pandemia.