Malore per Patti Smith, annullato il concerto di Bologna: come sta la cantante che era alla Prima della Scala

Patti Smith, cantante 76enne che si sarebbe dovuta esibire nella serata di martedì 12 dicembre al teatro Duse di Bologna, è stata colta da improvviso malore. La cantante 76enne, che lo scorso 7 dicembre era a Milano per la Prima della Scala, è stata costretta ad annullare il concerto.

Malore per Patti Smith

Un malore improvviso ha colto Patricia Lee Smith, in arte Patti, cantautrice 76enne americana. Secondo quanto si apprende, la cantante è stata colta da malore nel pomeriggio di martedì 12 dicembre, a poche ore dalla sua esibizione al Duse di Bologna.

Al momento non si conoscono le condizioni dell’artista che però, fa sapere il suo entourage, si trova all’ospedale Maggiore di Bologna per tutti gli accertamenti del caso.

Annullato il concerto di Patti Smith a Bologna

Nella sera di martedì 12 dicembre, alle ore 21, avrebbe dovuto andare in scena il concerto di Patti Smith a Bologna al teatro Duse. Ma l’evento non si terrà.

A comunicarlo è stato lo stesso teatro, che ha dato tutte le indicazioni per i rimborsi dei biglietti. “Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia – fa sapere il teatro bolognese – all’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione“.

I biglietti, come detto, saranno rimborsati direttamente dai circuiti entro 5 giorni. Il rimborso per chi ha acquistato l’ingresso alla biglietteria del teatro può essere chiesto tramite email all’indirizzo biglietteria@teatroduse.it.

Gli altri impegni di Patti Smith

Il concerto di Bolgona coincideva con la pubblicazione del suo nuovo libro, ’A Book of Days’. Nel suo ‘A tour of Italian days’ sono proprio le immagini contenute nel volume, tratte dal suo sterminato archivio di Polaroid, a dialogare con le ballate rock che ripercorrono una carriera straordinaria. Un lungo percorso dagli esordi nella turbolenta New York degli anni ’70, con dischi come Horses e Radio Ethiopia.

Il tour di Patti Smith, con 8 date in Italia, prevede un’ultima tappa, al teatro Malibran di Venezia il prossimo 14 dicembre. Non sono ancora state diramate notizie sull’eventuale annullamento anche della tappa veneziana, con gli appassionati e fan della cantante che restano in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute della 76enne.